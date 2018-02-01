Экс-главе КНБ Дутбаеву вынесен второй приговор

В военном суде Акмолинского гарнизона 26 января 2018 года оглашен приговор по уголовному делу в отношении Нартая Дутбаева и других лиц. Судебное разбирательство проведено в закрытом судебном заседании в связи с наличием в материалах дела сведений, относящихся к государственным секретам, сообщает Кazpravda.kz.
"Согласно приговору суда, Дутбаев Н. Н. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 380 частью 2 (злоупотребление властью) и 176 частью 3 пунктами"б", "г" УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в редакции 1997 года, а также статьей 218 частью 3 пунктами 1, 3 УК РК (легализация денег или имущества, полученных преступным путем). На основании статьи 55 УК РК путем частичного сложения наказаний определено 10 лет лишения свободы. На основании амнистии, в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан, сокращена неотбытая часть срока наказания наполовину и определено к отбытию 5 лет лишения свободы", – говорится в сообщении пресс-службы суда.
На основании ст. 56 ч. 6 УК РК путем частичного сложения наказания с наказанием, назначенным приговором военного суда Акмолинского гарнизона от 24 августа 2017 года, окончательно определено к отбытию 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Кроме того, Орынбасар Калкабаев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 176 ч. 3 п. "б", "г" УК РК (в редакции 1997 года), 218 ч. 3 п. 1, 3 УК РК, и на основании ст. 58 ч. 3 УК РК по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний определено 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Рустембек Дутбаев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 176 ч. 3 п. "б" УК РК (в редакции 1997 года), 218 ч. 3 п. 3 УК РК, и на основании ст. 58 ч. 3 УК РК по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний определено 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.