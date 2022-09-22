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В мире , Китай
Экс-министра юстиции Китая приговорили к смертной казни

Бывшего министра юстиции Китая приговорили к смертной казни за взяточничество, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Суд в Китае в четверг приговорил бывшего министра юстиции КНР, бывшего замглавы министерства общественной безопасности КНР Фу Чжэнхуа к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, передает Центральное телевидение Китая.

Как отмечается в сообщении, в четверг народный суд средней ступени города Чанчунь провинции Цзилинь огласил приговор бывшему министру юстиции КНР, бывшему замглавы министерства общественной безопасности КНР Фу Чжэнхуа по делу о коррупционных преступлениях.

"Фу Чжэнхуа приговаривается к смертной казни за взяточничество с отсрочкой исполнения приговора на два года", - говорится в сообщении. Суд установил, что Фу Чжэнхуа использовал свое служебное положение для получения взяток в целях личной выгоды, оказывал покровительство отдельным лицам в ведении бизнеса, кроме того он "скрывал улики о предполагаемых тяжких преступлениях своего младшего брата". В частности, согласно данным следствия, Фу Чжэнхуа получил взяток на сумму более 117 миллионов юаней (около 16,5 миллиона долларов).

Отмечается, что подсудимый признал вину и раскаялся, а также вернул незаконно нажитые средства. Суд постановил, что по истечении двухлетней отсрочки смертный приговор может быть заменен на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

Фу Чжэнхуа с 2013 по 2018 годы занимал пост заместителя главы Министерства общественной безопасности КНР, с 2018 по 2020 годы занимал должность министра юстиции.

Центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины в октябре 2021 года начала расследование в отношении Фу Чжэнхуа по подозрению в коррупционных преступлениях.

Примечательно, что за последние несколько лет под следствие из-за коррупционных преступлений попали сразу несколько бывших заместителей главы министерства общественной безопасности КНР. Ли Дуншэн был приговорен к 15 годам лишения свободы, экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 лет тюрьмы, Сунь Лицзюнь еще ожидает решения по своему делу.

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