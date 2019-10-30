Экс-ответсекретаря Министерства культуры и спорта РК осудили на 8 лет

Бывшего ответственного секретаря Министерства культуры и спорта РК Куатжана Уалиева приговорили к 8 годам лишения свободы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.
"Антикоррупционной службой ранее окончено досудебное расследование в отношении ответственного секретаря Министерства культуры и спорта РК Уалиева К.С., директора Административного департамента Министерства Даржибаева Е.Т., президента ТОО "Издательская корпорация "ҚазАқпарат" Ботбай Қ.Қ. по факту взяточничества в крупном размере", - говорится в сообщении.
Уалиев и Даржибаев подозревались в получении взятки в размере 37 тысяч долларов США от Ботбай Қ.Қ. за общее покровительство, путем заключения договора государственных закупок по изданию литературы на религиозную тематику.
30 октября года приговором суда №2 г.Нур-Султан Уалиев и Даржибаев . осуждены к 8 и 7 годам лишения свободы.
Этим же приговором Ботбай осужден к 7 годам ограничения свободы.