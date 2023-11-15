Экс-президента "Казахфильма" заподозрили в коррупции

Экс-президента АО «Казахфильм» подозревают в коррупции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции
Антикоррупционная служба, исполняя поручения главы государства по поиску и возврату активов, изобличила преступную деятельность экс-президента АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова.
«Так, в 2017 году построенная в рамках кинопроекта «Кочевник» на берегу реки Или в Алматинской области бутафорская крепость «Туркестан» реализована по цене ниже рыночной стоимости в 44 раза коммерческой организации, аффилированной с экс-руководством министерства культуры и спорта.
Сейчас принимаются меры по возврату данного актива и земельного участка государству», – сообщили в Антикоре.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.