Экс-президенту Перу назначили три года предварительного заключения

Суд Перу назначил экс-президенту страны Кастильо три года предварительного заключения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Верховный следственный суд Перу удовлетворил ходатайство прокуратуры о трехлетнем предварительном заключении для экс-президента Педро Кастильо по делу об организованной преступности.

"Верховный суд предварительного следствия приговорил Педро Кастильо к 36 месяцам предварительного заключения за то, что он является предполагаемым лидером преступной организации в преступлениях, совершенных в Petroperu (государственная нефтяная компания - ред.), министерствах транспорта, жилищного хозяйства, строительства, и здравоохранения", - говорится в сообщении в блоге перуанского суда в Twitter.

В середине декабря прошлого года суд принял решение о предварительном заключении на 18 месяцев для Кастильо по делу о мятеже. Новые обвинения, из-за которых был увеличен срок содержания под стражей - организованная преступность и торговля влиянием, по этому делу его могут приговорить к 32 годам тюрьмы.

Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу.