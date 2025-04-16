Экс-руководителей «Азия-Авто» осудили за крупное мошенничество

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Суд признал их виновными в хищении 230 миллиардов тенге

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В суде № 2 Усть-Каменогорска в заочном порядке рассмотрели уголовное дело в отношении Анатолия Балушкина и Ерика Сагымбаева, которым предъявили обвинения в мошенничестве и уклонении от налогов, сообщает Kazpravda.kz

Следствие установило, что в период с 2013 по 2020 годы они получили кредиты на 66 миллиардов тенге, которые в последующем похитили. Так в 2019–2020 годы были созданы ТОО для вывода активов, в результате этих действий имущество перешло в собственность подконтрольных структур.

Также в 2020 году для сокрытия недостачи в 3,9 млрд тенге оформлены премии работникам, которые в свою очередь не были выплачены сотрудникам. В течение десяти лет компания пользовалась налоговыми льготами, однако обязательства по запуску завода не исполнила.

В 2017 году срок налоговых льгот истек, компания добилась их продления фиктивными документами. По решению судов соглашениена допрос  по предоставлению государственных преференций было признано недействительным, ущерб государству составил 173 млрд тенге.

«Суд приговорил Балушкина к 9 годам лишения свободы, Сагымбаева — к 8,5 годам. Оба лишены права занимать руководящие посты на 10 лет. Приговор был вынесен заочно», – говорится в сообщении. 

Данные судебные решения не вступили в силу.

Напомним, в 2023 году АФМ вызвало на допрос председателя совета директоров «Азия-Бипэк АВТО» Анатолия Балушкина и гендиректора АО «Азия АВТО» Ерика Сагымбаева для участия в проведении следственных действий. Однако в назначенное время те не явились. Ранее Балушкин был объявлен в розыск. 

#суд #мошенничество #экс-руководители #«Азия-Авто»

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