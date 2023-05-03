Хищение 230 млрд тенге – новые подробности по делу беглого бизнесмена Балушкина озвучило АФМ

Агентство Казахстана по финансовому мониторингу вызывает председателя совета директоров «Азия-Бипэк АВТО» Анатолия Балушкина и генерального директора АО «Азия АВТО» Ерика Сагымбаева для участия в проведении следственных действий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

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Отметим, в августе 2021 года председателя совета директоров «Азия-Бипэк АВТО» Анатолия Балушкина объявили в розыск.

АФМ продолжает досудебное расследование в отношении него, а также гендиректора Азия АВТО Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний по фактам хищения более 230 млрд тенге.

По информации агентства, деньги Балушкин и Сагымбаев похитили, чтобы уклониться от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет. Похищенные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автомобилей с условием степени локализации производства 50%.

«Вывод денег осуществлялся путем переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премий работникам группы компаний «Азия-Бипэк АВТО» и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ», – детализировали в агентстве.

Напомним, АФМ вызывал подозреваемого Балушкина на допрос 10 февраля этого года. Однако в назначенное время тот не явился и не уведомил о причинах, препятствующих этому.

Теперь же, сообщили в ведомстве, Балушкину и Сагымбаеву для участия в объявлении постановления и проведении необходимых следственных действий нужно явиться в Департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области до 5 мая 2023 года.