Экс-супруга Баян Алагузовой досрочно выпустят на свободу

Капшагайский городской суд рассмотрел ходатайство осужденного Бахытбека Есентаева об условно-досрочном освобождении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Согласно приговору Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматинской области от 3 ноября 2016 года, Б.Есентаев осужден за покушение на убийство к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

По данным пресс-службы Алматинского областного суда, отбывая наказание, Б.Есентаев обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Прокурор просил ходатайство осужденного удовлетворить. Осужденный и его адвокат ходатайство поддержали в полном объеме и просили удовлетворить. Потерпевшая Алагузова Б.М. и ее представитель также согласились с условно-досрочным освобождением Б.Есентаева.

"Б.Есентаев за время отбывания наказания имеет 11 поощрений, 1 погашенное взыскание, отбыл 1/2 часть наказания, то есть 6 лет 1 месяц 2 дня, имеет 3 положительную степень поведения. Общественную опасность совершенного преступления осознал и раскаивается в содеянном. По приговору суда взысканные процессуальные издержки на сумму 756 269 тенге погасил в добровольном порядке. Постановлением Капшагайского городского суда от 12 июля 2022 года ходатайство осужденного Б.Есентаева об условно-досрочном освобождении удовлетворено. Постановление не вступило в законную силу", – сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда.

Летом 2016 года Бакытбек Есентаев нанес своей жене Баян Есентаевой (Алагузовой) несколько ножевых ранений. Она была госпитализирована в Талгарскую районную больницу в тяжелом состоянии.

Бакытбек Есентаев был признан виновным по статье о покушении на убийство. Межрайонным специализированным судом по уголовным делам Алматинской области он был приговорен к 9 годам тюремного заключения.