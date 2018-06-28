Общество
Экс-замакима Риддера признал вину в смертельном наезде
В городском суде Риддера прошло судебное заседание по делу о ДТП с участием бывшего заместителя акима города Бауыржана Курманбаева, сообщает Inform.kz.

Подсудимый Б. Курманбаев на суде попросил прощения у родителей погибшего в ДТП парня и полностью признал свою вину.

"Не передать словами, с какой горечью я выражаю вам сочувствие. Я принес большое горе вашей семье. Если сможете, простите меня. Полностью раскаиваюсь в содеянном", – сказал Курманбаев.

Экс-чиновник подтвердил, что в день, когда случилось трагическое происшествие, находился за рулем в пьяном виде. Экспертиза показала содержание алкоголя в его крови 0,8 промилле. Это показатель легкого алкогольного опьянения. Экспертизой также установлено, что автомобиль под управлением Бауыржана Курманбаева двигался со скоростью 88 километров в час, когда был сбит потерпевший. Подсудимый сообщил, что в темное время суток его ослепил свет фар встречной автомашины, и он не видел обочину. Почувствовав удар, нажал на тормоз.

Как стало известно, Курманбаев приобрел BMW Х5 только за две недели до происшествия. В ходе заседания адвокат представил судье благодарственные письма и грамоты, полученные Курманбаевым, характеристику от акима Риддера, а также документы, подтверждающие болезнь отца подсудимого.

Напомним, 16 апреля текущего года сообщили об аресте заместителя акима Риддера Бауыржана Курманбаева, сбившего насмерть 19-летнего Евгения Смольникова. В ходе разбирательства выяснилось, что Курманбаев находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже стало известно, что рядом с Бауыржаном Курманбаевым в момент ДТП находился аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев.

Популярное

Все
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 апреля
Парень утонул, пытаясь пересечь реку верхом на лошади, в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Вооруженный налет совершен на склад с видеокартами в Алматы
В Минобороны дали разъяснения по выплатам участникам учений в Мангистау
Генсек ООН посетит Москву и Киев
Касым-Жомарт Токаев посадил дерево в Ботаническом саду
Обе ноги отрезало мужчине поездом в Балхаше - СМИ
Срыв сроков ремонта дорог в ЗКО: освобожден от должности вице-министр Камалиев
Казахстану передали уникальные архивные документы о Бауыржане Момышулы
Замакимов областей накажут за неэффективную работу по сдерживанию цен на продукты питания
Пересек реку и лес для спасения пациента фельдшер в Алматинской области
Сенаторы приняли участие в традиционном субботнике
Закон Республики Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
ОСИлим ли?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 апреля
Закон по вопросам воинской службы и жилищных отношений подписал Президент Казахстана
Роналду сообщил о смерти сына
Продолжает ли COVID-19 угрожать Казахстану – интервью с Ералы Тугжановым
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Пошел на обгон: 80-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Алматинской области
Субсидирование ипотеки планируют внедрить в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан

Читайте также

Международное сотрудничество , Общество , Россия
Казахстану передали уникальные архивные документы о Бауыржа…
Общество
В Минобороны дали разъяснения по выплатам участникам учений…
Общество
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Ма…
Общество , Здравоохранение
Пересек реку и лес для спасения пациента фельдшер в Алматин…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]