Экс-замакима Риддера признал вину в смертельном наезде
В городском суде Риддера прошло судебное заседание по делу о ДТП с участием бывшего заместителя акима города Бауыржана Курманбаева, сообщает Inform.kz.
Подсудимый Б. Курманбаев на суде попросил прощения у родителей погибшего в ДТП парня и полностью признал свою вину.
"Не передать словами, с какой горечью я выражаю вам сочувствие. Я принес большое горе вашей семье. Если сможете, простите меня. Полностью раскаиваюсь в содеянном", – сказал Курманбаев.
Экс-чиновник подтвердил, что в день, когда случилось трагическое происшествие, находился за рулем в пьяном виде. Экспертиза показала содержание алкоголя в его крови 0,8 промилле. Это показатель легкого алкогольного опьянения. Экспертизой также установлено, что автомобиль под управлением Бауыржана Курманбаева двигался со скоростью 88 километров в час, когда был сбит потерпевший. Подсудимый сообщил, что в темное время суток его ослепил свет фар встречной автомашины, и он не видел обочину. Почувствовав удар, нажал на тормоз.
Как стало известно, Курманбаев приобрел BMW Х5 только за две недели до происшествия. В ходе заседания адвокат представил судье благодарственные письма и грамоты, полученные Курманбаевым, характеристику от акима Риддера, а также документы, подтверждающие болезнь отца подсудимого.
Напомним, 16 апреля текущего года сообщили об аресте заместителя акима Риддера Бауыржана Курманбаева, сбившего насмерть 19-летнего Евгения Смольникова. В ходе разбирательства выяснилось, что Курманбаев находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже стало известно, что рядом с Бауыржаном Курманбаевым в момент ДТП находился аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев.