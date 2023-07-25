Главу филиала Наццентра экспертизы подозревают в даче взятки руководству

Садвакаса Байгабулова подозревают в получении взятки от своего подчиненного в бытность заместителем председателя Национального центра экспертизы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

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14 июля Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения рассмотрел представление Департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Астане в отношении директора Жетысуского областного филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Асхата Манкеева и заместителя председателя Наццентра экспертизы Садвакаса Байгабулова.

«Досудебным расследованием установлено, что Манкеев для перемещения по службе передал деньги своему руководителю Байгабулову (бывшему зампредседателя Национального центра экспертизы)», – сообщили в КСЭК.

Там же отметили, что Садвакаса Байгабулова уволили с должности заместителя главы Наццентра экспертизы 18 мая 2023 года.

Напомним, Антикоррупционная служба по Астане проводит досудебное расследование в отношении директора Жетысуского филиала Национального центра экспертизы Асхата Манкеева. Он подозревается в даче взятки в 2 500 долларов США руководству наццентра за свое перемещение на аналогичную должность в Алматинскую область. 31 марта 2023 года Манкеева заключили под стражу.