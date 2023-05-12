Антикор сделал заявление после митинга родных подозреваемого в коррупции

Директора Жетысуского филиала Национального центра экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК подозревают в коррупции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы РК

Антикоррупционная служба по Астане проводит досудебное расследование в отношении директора Жетысуского филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК».

«Он подозревается в даче взятки в 2 500 долларов США руководству наццентра за свое перемещение на аналогичную должность в Алматинскую область, – уточнили в ведомстве. – Квалификация действий указанного лица согласована с прокуратурой. 31 марта 2023 года с санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается».

12 мая в Астане родственники и друзья подозреваемого вышли на санкционированный митинг. Собравшиеся требовали объективного расследования, заявляя о невиновности главы Жетысуского филиала Национального центра экспертизы.

В Антикоре же напомнили, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и части 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.