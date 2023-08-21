Эксперт назвал основные аспекты обеспечение идеологической безопасности в местах лишения свободы

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Все большее число лиц, осужденных за экстремистские преступления, попадают в систему уголовного правосудия. Информация представленная на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры Республики Казахстан свидетельствует о том, что число заключенных, задержанных за преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом, постоянно увеличивается. В связи с чем, важно обеспечить, чтобы эти лица тщательно управлялись системой уголовного правосудия, используя эффективные подходы к оценке и вмешательству для понимания их потребностей, предотвращения повторных правонарушений и успешной реинтеграции их в общество.

Многочисленные исследования показывают, что радикализация в тюремной среде встречается часто, так как тюремные условия могут играть значительную роль в повышении или снижении рисков данного явления. Многие члены деструктивных религиозных течений по всему миру являются лицами с криминальным прошлым. Тюремная среда включает в себя физическую среду и ценности, отношения, процедуры и политику, которые составляют повседневное функционирование тюрьмы. Эти факторы формируют тюремный опыт и могут предоставить возможности для снижения как риска радикализации во время тюремного заключения, так и риска повторного правонарушения после освобождения в обществе. Перенаселенность, нехватка персонала или плохие отношения между персоналом и заключенными, а также плохая инфраструктура – включая плохой доступ к значимым видам деятельности, таким как образование и работа, – могут негативно сказаться на заключенных. В основе «динамической безопасности» лежит целостный подход к здоровому тюремному окружению, который включает в себя следующие аспекты:

–  Отношения между персоналом и заключенными: к заключенным всегда следует относиться с достоинством, уважением и вежливостью. Хорошие отношения предполагают заботу об уязвимых, а также помощь и содействие. Эффективные отношения между персоналом и заключенными вносят значительный вклад в обеспечение безопасности персонала, заключенных и общественности, сглаживая поток информации и повышая ее качество. Хорошие отношения между представителями деструктивных религиозных течений и персоналом могут способствовать укреплению доверия и помочь разрушить барьеры «мы» и «они», а также недоверие и подозрительность к «властям», которые часто наблюдаются среди людей с экстремистским мышлением. Следовательно инвестирование в эффективное повседневное взаимодействие между персоналом и заключенными является ключевым элементом работы с представителями деструктивных религиозных течений.

– Благополучие и личностное развитие: благополучие и развитие правонарушителей должны составлять основу реабилитации в тюрьме. Обеспечение этого включает в себя удовлетворение основных потребностей (доступ к достойному питанию, чистым санитарным помещениям, свободному времени на чистом воздухе) и обеспечение профессиональной подготовки, с тем чтобы заключенные могли заниматься личностным развитием. Доступ к образованию, творческим начинаниям, таким как искусство и музыка, а также пространство для практики и развития религиозной веры – все это важные пути поощрения личностного развития и минимизации страданий.

– Условия содержания и семейные контакты: условия содержания в тюрьмах включают в себя условия для поддержания личной гигиены и благопристойности, чистое жилое пространство, а также доступ к культурным и религиозным соображениям и уважение их с помощью процессов и средств. Например, личный досмотр и обыск, проводимые собаками, должны проводиться с соблюдением культурных и религиозных норм. Семейные контакты являются важнейшей формой поддержки заключенных и способствуют здоровым отношениям после освобождения. Частота контактов с семьей, значимое пространство для посещений, которое включает в себя комфортные места для детей, и соответствующее время, выделенное для значимого контакта, – все это важно для семейного контакта. Семейные узы имеют важное значение для реинтеграции представителей деструктивных религиозных течений, поскольку они могут быть (хотя и не во всех случаях) позитивной движущей силой реабилитации и дерадикализации.

–  Безопасность и контроль: организованная, контролируемая и эффективная тюрьма обеспечивает заключенных структурой, которая соответствует ожиданиям и позволяет им чувствовать себя в безопасности. Отсутствие структуры и несогласованность в вопросах безопасности и контроля могут негативно сказаться на опыте заключенных, и потребности в обеспечении безопасности могут удовлетворяться с помощью других средств, включая группы (например, религиозные группы, бандитские группы), которые обеспечивают защиту. Эти группы могут усиливать и закреплять иерархию заключенных (источники статуса) и конфликты между группами заключенных, усиливать риски в тюрьмах и снижать восприятие безопасности. Нехватка персонала или неопытность персонала негативно сказываются на безопасности и контроле.

Установление доверия надлежащим образом поощряет безопасную и заботливую культуру отношений между персоналом и заключенными: разумное доверие имеет решающее значение для обеспечения безопасности и контроля, способствуя хорошим отношениям между персоналом и заключенными. Это также имеет решающее значение для реабилитации заключенных. Недоверие к людям может нанести ущерб их самооценке и негативно сказаться на способности правонарушителей считать себя заслуживающими доверия и реинтегрироваться в общество. Хорошо управляемая тюрьма должна основываться на разумном доверии: доверии заключенным, которым можно доверять, и предоставлении возможностей тем, кто считается ненадежным, построить доверие. Жесткая или карательная политика, а также плохие отношения между персоналом и заключенными могут подорвать доверие, способствовать отчуждению, узаконить экстремистские взгляды против государства, подорвать усилия по реабилитации и дерадикализации, а также поставить под угрозу безопасность других заключенных и работников исправительного учреждения.

– Профессионализм. Профессиональные работники пенитенциарных учреждений применяют правила и распределяют привилегии справедливо и поровну. Они также четко передают тюремные правила и ожидания. Следует проявлять профессиональную осмотрительность для обеспечения того, чтобы карательная практика применялась только тогда, когда другие варианты были исчерпаны. Персонал должен четко общаться с заключенными, чтобы они понимали, почему в отношении них принимаются определенные дисциплинарные меры, и осознавали, какое поведение им необходимо изменить. Профессионализм предполагает равное обращение с представителямя деструктивных религиозных течений и другими осужденными. Профессионализм может быть проверен преступниками. Представители ДРТ с сильным идеологическим уклоном и проблемами доверия к властям могут тестировать сотрудников, явно «дегуманизируя» их (например, нецензурно выражаясь или обзывая их) и ориентируясь на их личные взгляды и мнения. В связи с чем тюремный персонал нуждается в строгом и правильном обучении. Полученные в ходе обучения знания помогут им распознать это поведение и понять, как реагировать на него профессионально.

Профессионализм требует справедливости (легитимности): справедливость предполагает справедливых процессов и справедливых результатов. Справедливые процессы подразумевают качественные процедуры принятия решений и справедливое отношение к людям со стороны тюремного персонала и сотрудников службы пробации. Справедливые результаты подразумевают, что к отдельным группам относятся одинаково и справедливо. Благоприятствование или ущемление интересов одной группы может привести к снижению легитимности тюрьмы. Выделение одной группы, такой как исламских эктремистов или террористов-преступников, может усилить разделение «мы» и «они» (например, «государство против мусульман») и подрывают легитимность тюрьмы и государства, усиливая экстремистскую идеологию.

Важно учитывать, что различные этнические и религиозные группы имеют различный опыт (например, в отношении дискриминации, маргинализации, исламофобии или расизма) и что признание равенства и разнообразия позволяет избежать усиления этого опыта и причинения вреда.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что нездоровая тюремная среда может создавать условия, способствующие радикализации, и в более широком смысле может способствовать негативным последствиям для всех правонарушителей, включая повышенный уровень стресса, приводящий к самоубийству и иным последствиям.

КАЙДАР МИРАС – религиовед Центра изучения религий г. Астана

 

#безопасность #идеология #эксперт #тюрьмы

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