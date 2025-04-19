Эксперты обсудили вопросы клинической практики и культуры донорства

Здравоохранение
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Ежегодно в РК более 80 тысяч пациентов получают переливания, общее количество трансфузий превышает 400 тысяч, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

В столице Казахстана прошла XIII Республиканская научно-практическая конференция по трансфузионной терапии с участием свыше 800 участников из Казахстана, Китая, Германии, Швейцарии, Туниса, России, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и других стран.

Организатором мероприятия выступил Научно-производственный центр трансфузиологии Министерства здравоохранения РК.

В центре внимания — новые подходы в клинической и производственной практике, современные методы лабораторной диагностики, гематологии, трансплантологии и иммуногенетики. Особый интерес участников вызвали вопросы автоматизации процессов переработки крови, современные методы скрининга донорских образцов и инновационные подходы к лечению редких заболеваний. Также активно обсуждалось развитие культуры донорства.

«Служба крови является основой стабильности и устойчивости системы здравоохранения, гарантией оперативного и качественного оказания медицинской помощи. Сегодня трансфузиология важна не только в хирургии, но и играет важную роль в спасении жизней при лечении онкологических заболеваний, травм, а также в реанимации и интенсивной терапии», – подчеркнул первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев.

Международный уровень конференции подтвердили выступления представителей ВОЗ, Евразийской медицинской ассоциации и ведущих ученых.

Они представили актуальные разработки и предложили решения, способствующие эффективному развитию трансфузионной терапии в глобальном контексте.

Служба крови занимает ключевое место в системе здравоохранения Казахстана. Более 200 тысяч казахстанцев ежегодно становятся донорами, обеспечивая свыше 250 тысяч донаций крови и ее компонентов.

Этот объем полностью покрывает потребности медицинских организаций как в плановом, так и в экстренном порядке. В стране более 460 медицинских организаций оказывают трансфузионную терапию.

Ежегодно более 80 тысяч пациентов получают переливания, общее количество трансфузий превышает 400 тысяч.

#здравоохранение #донорство #переливание крови

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