Эксплуатацию девяти автобусов запретили в Астане

За два дня полицейские Астаны выявили более 500 нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями общественного транспорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичное ДВД.
Как сообщили в ведомстве, мероприятие проходит в течение трех дней совместно с территориальными подразделениями инспекции транспортного контроля, департаментом государственных доходов и представителями общественного контроля.
"За два дня оперативно-профилактического мероприятия "Автобус" полицейскими выявлено более 520 нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями, осуществляющими регулярные пассажирские перевозки в городе. К административной ответственности привлечено 8 должностных лиц автобусных парков, запрещена эксплуатация 9 автобусов", – уточнили в пресс-службе ДВД Астаны.
Кроме того, 106 водителей были оштрафованы за разговоры по мобильному телефону, 68 нарушений правил маневрирования, 13 фактов за непредоставление преимущества в движении пешеходам.
Отметим, что оперативно-профилактическое мероприятие проводилось с целью снижения аварийности на автодорогах столицы, повышения транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа, усиления надзора и контроля за дорожным движением.
Всего на территории столицы в сфере перевозок пассажиров общественным транспортом занимаются 9 предприятий, которыми ежедневно эксплуатируются более 750 городских автобусов.
Напомним, ранее главный транспортный прокурор РК призвал жителей Казахстана не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков.