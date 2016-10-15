Происшествия
Эксплуатацию девяти автобусов запретили в Астане
Жания Уранкаева
За два дня полицейские Астаны выявили более 500 нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями общественного транспорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичное ДВД.

Как сообщили в ведомстве, мероприятие проходит в течение трех дней совместно с территориальными подразделениями инспекции транспортного контроля, департаментом государственных доходов и представителями общественного контроля.

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"За два дня оперативно-профилактического мероприятия "Автобус" полицейскими выявлено более 520 нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями, осуществляющими регулярные пассажирские перевозки в городе. К административной ответственности привлечено 8 должностных лиц автобусных парков, запрещена эксплуатация 9 автобусов", – уточнили в пресс-службе ДВД Астаны.  

Кроме того, 106 водителей были оштрафованы за разговоры по мобильному телефону, 68 нарушений правил маневрирования, 13 фактов за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Отметим, что оперативно-профилактическое мероприятие проводилось с целью снижения аварийности на автодорогах столицы, повышения транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа, усиления надзора и контроля за дорожным движением.

Всего на территории столицы в сфере перевозок пассажиров общественным транспортом занимаются 9 предприятий, которыми ежедневно эксплуатируются более 750 городских автобусов.

Напомним, ранее главный транспортный прокурор РК призвал жителей Казахстана не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков.

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