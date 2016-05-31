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ЭКСПО-2017: все идет по графику
Гук Дмитрий
На встрече А. Есимов доложил Главе государства о ходе подготовки к Международной выставке «ЭКСПО-2017», а также ее содержательном наполнении.
Председатель правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» сообщил, что строительные работы ведутся в соответствии с графиком. В настоящее время участие в выставке подтвердили 87 стран и 15 международных организаций.
Одним из тематических объектов, где будет раскрываться тема выставки, станет павильон «Зона лучших практик». Предполагается, что представленность в данной зоне даст возможность участникам не только продемонстрировать достижения в области энергетики, но и обмениваться мнениями и опытом в продвижении соответствующих технологий, стратегий и проектов.
Глава государства обратил внимание на важность применения международного опыта для обеспечения качественного контента выставки, который бы позволил впоследствии использовать казахстанский павильон как основу для Музея будущего, сообщила пресс-служба Президента.

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