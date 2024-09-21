Экзамен для настоящих мужчин

Общество
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Асель Муканова
редактор отдела информации и права

Элита спецназа пополнилась 15 краповыми беретами

фото предоставлено пресс-службой Национальной гвардии РК

Квалификационные испытания на право ношения крапового берета и нагрудного знака «Бүркіт» в Казахстане проводятся с 2000-го. В этом году элитный спецназ гвардейцев сдавал их на войсковом стрельбище воинской части 5513 Национальной гвардии МВД РК в Таразе.

К испытаниям были допущены более 80 офицеров и военнослужащих контрактной службы. Лучших из лучших отобрали из почти трехсот кандидатов. Отсеиваются те, кто пока не готов психологически и физически войти в краповое братство.

Стоит заметить, что никто не заставляет военнослужащих сдавать на краповый берет. Получить его, а вернее заслужить, можно только кровью и потом, пройдя тяжелейшие испытания на силу, выносливость и мужество.

Главная цель проведения квалификационных испытаний – отбор наиболее обученных спецназовцев. Краповый берет – форменный головной убор, символ чести, мужества и отваги. Носить его могут только те военнослужащие, кто смог доказать это право своими профессиональными, физическими и моральными качествами.

Квалификационные испытания проводятся ежегодно в различных климатических поясах страны и состоят из двух этапов. На первом кандидаты проходят тестирование, демонстрируют знания военной топографии, физическую, высотную, горную и медицинскую подготовку, другие нормативы.

До заключительного этапа дошли 44 кандидата, которым теперь предстояло совершить марш-бросок на 65 километров. В первый день участники испытания были подняты по тревоге в пять утра. Они преодолевали водные участки вброд, отражали атаку условного противника, рыли одиночные окопы, накладывали кровоостанавливающий жгут и перетаскивали «раненого» товарища.

Дальше пришлось преодолевать «зараженный» участок местности в противогазах и совершать заключительный марш-бросок до палаточного лагеря.

Когда, казалось бы, сил и вовсе не осталось, кандидатам дали еще одно задание – пройти полосу препятствий. Здесь, помимо физической силы и выносливости, им понадобились ловкость и внимательность.

Условия, приближенные к боевым. Слышны взрывы и автоматные очереди. Пройти всю дистанцию недостаточно – кандидатам необходимо работать в команде. Главное – слаженность и взаимовыручка.

В заключительный день они пробежали 10 километров и сдали норматив по буксировке ящиков с боеприпасами. Пересекали подвесной мост, спускались вниз по железной колонне, преодолевали полосу препятствий, забирались на стену из колес, скованных цепями.

Когда подвесные конструкции остались позади, кандидаты приступили к преодолению отвесной каменной стены. Передвигаясь по-пластунски под натянутой колючей проволокой, подстегиваемые свистом пуль, будущие краповые береты открыли огонь из оружия на отведенной для этого упражнения точке. Лишь один патрон, только один шанс! Если бы в оружие попал песок или вода, его бы заклинило, и кандидата бы исключили на последнем этапе.

Сразу после полосы препятствий претенденты на краповый берет вступили в рукопашный бой. Причем сначала сражались между собой, а потом – с действующими обладателями краповых беретов. Тем, кто дрался не особо активно, назначали штрафной поединок.

Никто никого не щадил, полагая, что и настоящий противник не станет жалеть бойца. Упавших поднимали и снова отправляли драться. В знак особого признания битого, но не сломавшегося кандидата краповик на себе относил в палатку.

В итоге успешно прошли все испытания 15 бойцов. Им в торжественной обстановке вручили краповые береты.

– Право носить краповый берет и нагрудный знак «Бүркіт» требует исключительного мужества и самоотдачи. Решиться на такое испытание могут только закаленные духом. Успешное прохождение квалификационного испытания символизирует высокий боевой дух, преданность и бескорыстную любовь к Родине, – отметил присутствующий на торжественном награждении аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.

– Бойцы нашего спецназа успешно справляются с возложенными на них задачами, добросовестно выполняют обязанности по защите конституционных прав и свобод граждан, – отметил, вручая краповые береты, заместитель главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майор Бауржан Абжанов. – В декабре исполняется 25 лет со дня образования наших спецподразделений. Все это время руководители МВД и Национальной гвардии всесторонне поддерживали и поддерживают их подготовку. Уровень обеспеченности подразделений не снижается. Требования к военнослужащим, желающим здесь служить, жесткие. Об этом свидетельствует и уровень воинов, присоединившихся к братству краповых беретов.

Для каждого из бойцов краповый берет является предметом исключительной гордости, символом чести, отваги и профессио­нального мастерства. Этот день им запомнится навсегда.

– Получить краповый берет было моей мечтой. К этому испытанию я готовился с особым упорством, и, несмотря на усталость и боль, у меня все получилось, – признался 41-летний спецназовец с позывным Жак.

Уровень подготовленности бойцов специального подразделения «Бүркіт» получили высокую оценку со стороны коллег из Турции, России, Узбекистана и Кыргызстана. Они выразили признательность командованию Национальной гвардии за предоставленную возможность стать свидетелями одного из важных моментов в жизни казахстанского спецназа.

#армия #Тараз #спецназ #элита

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