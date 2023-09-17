Экзотические животные прибыли в зоопарк Караганды

В зоопарк Караганды прибыли экзотические обитатели, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz .

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Семейная пара кенгуру и два кошачьих лемура обживаются на новом месте. Для сумчатых новосёлов подготовили просторный вольер рядом с зеброй. С наступлением холодов животные переедут в здание.

Караганда – третье место жительства серых кенгуру. Ранее они обитали в России, куда приехали из Израиля. Молодая семейная пара кенгуру отличается дружелюбным характером. Их любимое блюдо – местные кабачки.

А вот кошачьи лемуры, которые прибыли из Алматы, оказались гурманами. Для самцов разработали специальное меню и создали особенные условия.