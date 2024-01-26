Электронную платформу для выбора школьных учебников разработали в Казахстане

Педагоги смогут выбирать школьные материалы и пособия благодаря платформе ETANDAU.GOV.KZ , передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования Минпросвещения РК разработал специальную платформу для выбора учебников. Она предоставляет возможность педагогам выбирать пособия и материалы, помогающие при освоении знаний.

Платформа ETANDAU.GOV.KZ представляет собой закрытую систему, предназначенную только для педагогов, директоров школ, руководителей методических объединений, библиотекарей и управлений образований. Система способствует повышению объективности и прозрачности принимаемых решений, автоматизируя процесс выбора учебника.

— Электронная платформа позволит педагогам подбирать «свой» учебник. Правильный выбор учебника играет важнейшую роль в качественной организации учебного процесса», — сказала директор центра Назира Абдрахманова.

В ведомстве отметили, что в настоящее время ведется апробация данной платформы. В пилотном проекте участвуют 20 школ Астаны и Костанайской области.