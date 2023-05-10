Электросамокаты хотят признать транспортным средством в Казахстане

Мажилис, Транспорт
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис Парламента Казахстана на пленарном заседании принял поправки по вопросам организации дорожного движения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как отметила депутат Екатерина Смышляева, согласно проекту электросамокаты признаются транспортным средством (ТС). Также к электросамокатам отнесут ТС со скоростью движения до 25 км в час.

Кроме того, регламентированы места для движения электросамокатов.

«Электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам. Разрешается движение по тротуарам со скоростью пешеходного потока не более 6 км в час. Такой подход является компромиссным решением для обладателей нового вида транспорта и пешеходов. Ограничение скорости на тротуаре обезопасит пешеходов. Несмотря на то, что администрировать ограничение будет достаточно сложно, такая скорость примерно равна скорости пешеходного потока и определяется визуально», – сказала Смышляева.

Также, согласно нормам, допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водитель должен быть совершеннолетним, в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории.

Кроме того, вводятся нормы, по которым на электросамокате запрещается перевозить грузы и пассажиров, а их водители должны спешиваться на пешеходных переходах и перекрестках.

«В целом одной из проблем развития этого вида транспорта является отсутствие городской инфраструктуры в виде выделенных полос и дорожек. С учетом расширения парка частных электросамокатов и появления на рынке Казахстана шеринговых сервисов в ближайшее время нагрузка на имеющуюся инфраструктуру будет только расти. В связи с этим мы приступили к разработке второго пакета регуляторных инструментов для обеспечения участия местных исполнительных органов в планировании городского транспорта», – пояснила Смышляева.

#мажилис #Парламент #закон #транспорт #электросамокаты #дорожное движение

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