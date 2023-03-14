Елена Рыбакина прошла в 1/8 финала "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Фото пресс-службы ФТК

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (10-я ракетка мира) в третьем круге «Мастерса» в американском Индиан-Уэллсе обыграла испанку Паулу Бадосу, занимающую 22-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:3, 7:5, и прошла в 1/8 финала, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК.

Продолжительность встречи составила 96 минут.

«За это время Елена выполнила девять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. В Индиан-Уэллсе в 2021 году Бадоса выиграла свой первый «Мастерс» в карьере», – сообщила пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

По данным ФТК, следующей соперницей Рыбакиной станет одна из россиянок – Дарья Касаткина или Варвара Грачёва.