Легкоатлетки отметились тремя медалями на международных турнирах

Спорт

Они взяли серебряные и бронзовую медали

Фото: НОК

Три представительницы команды Казахстана по лёгкой атлетике завоевали медали на различных международных соревнованиях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Елизавета Матвеева заняла второе место на турнире EKO Cyprus International Athletics Meeting в Лимасоле (Кипр).

Спортсменка отметилась серебряной наградой в прыжках в высоту. В лучшей попытке она показала 185 сантиметров.

Кристина Овчинникова вошла в число призёров на старте Mityng na Rynku w Białymstoku в Белостоке (Польша). Казахстанка стала третьей с результатом 187 сантиметров.

Полина Иванова в свою очередь показала второй результат на турнире по прыжкам с шестом серии World Athletics Challenger в Пусане (Южная Корея). Легкоатлетка финишировала на высоте 4,20 метра. 

#Спорт #НОК #легкоатлетки

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