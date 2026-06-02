Маулен Ашимбаев принял участие в открытии Кубка мира по бочча

Спорт

Престижное международное соревнование Astana 2026 World Boccia Cup впервые проходит в Астане. Участие в торжественной церемонии открытия турнира в легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan» принял президент Казахстанской Федерации бочча Маулен Ашимбаев,  сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Сенат

Приветствуя участников, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что построение инклюзивного общества – один из ключевых приоритетов политики Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Маулен Ашимбаев также акцентировал внимание на масштабности этого международного спортивного состязания с участием представителей Канады, Китая, Великобритании, Франции, Португалии, Южной Кореи, Бразилии и других государств. Проведение турнира такого уровня, по его словам, подчеркивает успехи Казахстана в стремлении по развитию паралимпийского движения и обеспечения равных возможностей для каждого.

«Astana 2026 World Boccia Cup стал важным событием не только для Казахстанской федерации бочча, но и для всего паралимпийского движения нашей страны. Сегодня в Казахстане при поддержке Президента страны Касым-Жомарта Токаева уделяется большое внимание развитию параспорта и созданию равных возможностей для всех. Создаются условия для того, чтобы параспортсмены могли тренироваться, выступать на международных соревнованиях и реализовывать свой потенциал. Подтверждением этого курса является открытие первого уникального Центра инклюзивного спорта в Астане, объединяющего спортивную, медицинскую, реабилитационную и образовательную инфраструктуру. По поручению Главы государства опыт столичного центра будет масштабироваться и в других регионах Казахстана», – подчеркнул Маулен Ашимбаев и поблагодарил Международную федерацию бочча и команду единомышленников за проведение турнира в Казахстане.

Сегодня бочча в Казахстане стала не просто спортом, а мощным вектором социальной интеграции и реабилитации для тысяч людей с инвалидностью и их семей: в национальную сборную Казахстана по бочча входит около 50 параспортсменов. Вместе с тем, как было отмечено, за последние годы Казахстанской федерацией, тренерами, параатлетами и их родителями, а также энтузиастами и волонтерами проделана колоссальная работа по всем направлениям развития данного вида спорта и поддержки его сторонников.

«Бочча – это особенный вид спорта. Он показывает, что сила духа, трудолюбие и стремление к цели способны преодолеть любые трудности. Каждый спортсмен, который сегодня выходит на эту площадку, уже является примером мужества, стойкости и веры в себя. Нет сомнений, что проведение Кубка мира по бочча в Астане станет новым импульсом для развития этого вида спорта в Казахстане», – отметил Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам.

Кроме того, особый акцент был сделан на популяризации бочча через современное искусство. Ярким примером этого стал художественный фильм «Ерекше», который нашёл глубокий отклик у зрителей и заслужил высокую оценку зарубежных коллег.

Отметим, с 1 по 9 июня 2026 года в столице Казахстана проходит международный турнир «Astana 2026 World Boccia Cup». Этот этап Кубка мира по бочча входит в систему официальных рейтинговых соревнований и является важнейшим квалификационным этапом отбора на предстоящие Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе.

На домашнем этапе Кубка мира страну представляют 10 атлетов. Трое из них – спортсмены класса BC3, с наиболее тяжелыми нарушениями моторики. Они используют специальную рампу для скатывания мяча и выступают на корте вместе со своими ассистентами. Соревнования проходят в индивидуальном, парном и командном зачетах.

Для подготовки казахстанских параспортсменов и проведения учебно-тренировочных сборов был также приглашен тренер из Португалии – Роберто Матеуш. Специалист работает с боччистами, уделяя особое внимание технической и тактической подготовке команды перед предстоящим международным стартом. Турнир организован при поддержке Министерства туризма и спорта РК и партнеров.

В этот день также состоялась двусторонняя встреча Спикера Сената с президентом международной спортивной федерации бочча Джоном Морганом. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития паралимпийского спорта, вопросы популяризации бочча в Казахстане, усиление международного сотрудничества, а также поддержку спортсменов и тренеров в подготовке к крупным международным стартам.

Со своей стороны Джон Морган высоко оценил открытую позицию Казахстана к сотрудничеству и отметил готовность международной федерации поддерживать совместные инициативы, направленные на развитие инклюзии.

#Спорт #бочча #Ашимбаев

Популярное

Все
В Актау откроется консульство РФ
Болельщикам сборной Саудовской Аравии бесплатно раздадут билеты на матчи ЧМ‑2026
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Производства получили новый импульс
NVIDIA представила ИИ-чип нового поколения
Минфин раскрыл суммы и источники финансирования казахстанских «иноагентов»
Крупное хищение выявили при строительстве соцжилья в Кокшетау
Портрет Димаша из LEGO создали школьники в Актобе
Тающий ледник Судного дня угрожает шести странам
Впервые в истории численность населения Австралии превысила 28 млн
В промышленном парке займутся переработкой бокситов
Пакет важнейших законов
Стратегическое доверие и прагматичное партнерство
Расширяя профессиональные горизонты
В Казахстане введут KPI по травматизму для руководителей производств
Консультации по вопросам безопасности
«Водный след» столичного школьника
Новая модель диалога государства и общества
Проводник цифровой повестки
Ребенок нуждается в помощи государства
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
ИИ-решения для казахского языка
«Елимай» заряжен на победу
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Сердце Прометея
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Казахстан и Россия: литературный диалог
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Административной юстиции – пять лет
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

С семью медалями и рекордом завершил Казахстан юниорский ЧА…
Впервые принимали Евразийскую лигу
«Каспий» – чемпион Казахстана
Здесь учат Родину любить!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]