Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира серии WTA в Австралии

В Брисбене первая ракетка Казахстана встретилась в четвертьфинале с россиянкой Анастасией Потаповой, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

Как сообщается, при счете 4:1 в пользу Рыбакиной, россиянка взяла медицинский тайм-аут, а после первого сета (6:1) отказалась от продолжения борьбы.

«В полуфинале турнира лидер женской сборной Казахстана сыграет с победительницей пары Линда Носкова (Чехия) - Мирра Андреева (Россия)», — проинформировали в Федерации тенниса Казахстана.

Напомним, что в матче третьего круга хардового турнира категории WTA 500 в Брисбене Елена Рыбакина одержала уверенную победу над бельгийкой Элисе Мертенс. Также ранее сообщалось, что она обыграла представительницу Австралии Оливию Гадеки.