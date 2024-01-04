Рыбакина обыграла бельгийку Мертенс на турнире WTA в Брисбене

Соперница казахстанки за свою карьеру выиграла три турнира "Большого шлема"

Фото: пресс-служба ФТК

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) провела матч 1/8 финала турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия) против представительницы Бельгии Элизе Мертенс (30-е место), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Рыбакина не оставила шансов оппонентке и одержала разгромную победу по итогам двух партий, отдав лишь один гейм и оформив "баранку" во втором сете (6:1, 6:0). Встреча продолжалась всего 57 минут. Таким образом. Елена вышла в четвертьфинал соревнований", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сегодняшняя соперница казахстанки за свою карьеру выиграла три турнира "Большого шлема": Australian Open, Уимблдон и US Open (все — в парном разряде).

За выход в полуфинал турнира Елена Рыбакина сыграет с победительницей противостояния двух российских теннисисток — Вероники Кудерметовой (16-е место) и Анастасии Потаповой (28-е место).