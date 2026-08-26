Энергетическая основа индустриального развития страны
Беседовала Флора Левина
Ядерным реакторам нового поколения сегодня уделяется повышенное внимание в плане их безопасности при выработке тепловой и электрической энергии, опреснения воды и решения других задач. Особенно пристально в Казахстане эти аспекты стали изучаться после принятия решения строить АЭС на Балхаше. Какова эффективность использования атомной энергии, есть ли технологии, минимизирующие проблемы накопления и хранения ядерных отходов, насколько при этом снижается нагрузка на окружающую среду – об этих и других аспектах, касающихся развития отечественной атомной генерации, мы побеседовали с заместителем директора Института атомной энергии Национального ядерного центра РК, доктором PhD Арманом МИНИЯЗОВЫМ.