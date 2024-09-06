ENRC одержала окончательную победу в суде

Суд
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Лилия Мухитова

Процесс против SFO и юридической фирмы Dechert завершился в пользу компании

Фото: picture-alliance.com

Апелляционный суд Англии и Уэльса поставил жирную точку в многолетней тяжбе SFO против ENRC, подтвердив законность и обоснованность решений нижестоящего Высокого суда.

Eurasian Natural Resources Corporation Limited (ENRC), дочерняя компания Eurasian Resources Group, продолжает одерживать победы в своем длительном судебном противостоянии со Службой по борьбе с экономическими преступлениями Великобритании (Serious Fraud Office - SFO), юридической фирмой Dechert и ее бывшим партнером Нилом Джеррардом. На этой неделе Апелляционный суд Англии и Уэльса признал законными решения Высокого суда по делу о неправомерных действиях должностных лиц SFO и ведущей международной юридической фирмой Dechert и незаконном открытии уголовного расследования SFO в отношении ENRC.

В мае 2022 года судья Высокого суда господин Ваксман вынес беспрецедентное решение в судебной практике Соединенного королевства, признав действия партнера юридической фирмы Dechert Нила Джеррарда и старших должностных лиц SFO цитируем «неслыханными» и «почти невообразимыми» нарушениями.

Из заключения суда следует, что бывшие высокопоставленные должностные лица SFO, включая бывшего директора Ричарда Олдермена, действовали «недобросовестно» в отношении ENRC. Партнер юридической фирмы Dechert Нил Джеррард неоднократно и сознательно нарушал закон, «ужасающим» и «грубейшим» образом нарушая обязательства и ущемляя интересы своего клиента - ENRC.

Он также организовывал утечки конфиденциальной информации, защищенной адвокатской тайной, и систематически давал ENRC неверные юридические советы, стремясь увеличить объем услуг, предоставляемых компании Dechert. Судья Ваксман жестко раскритиковал подход Dechert к взаимодействию с SFO. Суд установил, что заведомо ложные заявления и рекомендации не были результатом некомпетентности международной юридической фирмы, а были сделаны сознательно для достижения собственных интересов Dechert, включая увеличение гонораров.

Кроме того, господин Джеррард вместе с двумя свидетелями от SFO, включая бывшего исполняющего обязанности директора Марка Томпсона, давали ложные показания под присягой, пытаясь обезопасить себя –  скрыть совершенные правонарушения.

Ключевой аргумент в деле ENRC, а именно что SFO сознательно провоцировало и поощряло господина Джеррарда на совершение противоправных действий в ходе многочисленных тайных и «конспиративных» встреч с сотрудниками британского ведомства, был принят судьей. Слуга Фемиды установил, что, «поощряя» и способствуя нарушению Джеррадом своих обязательств перед ENRC, сотрудники SFO действовали из «недобросовестного оппортунизма». SFO скрыла от ENRC информацию о таком взаимодействии и незаконных контактах своих сотрудников с Джеррадом.

Во втором судебном решении Высокого суда, вынесенного в декабре 2023 по итогам дальнейшего рассмотрения иска ENRC, говорится, что уголовное расследование в отношении компании не было бы открыто, если бы не грубейшие нарушения со стороны SFO и Dechert. Таким образом, Высокий суд признал незаконным начало уголовного расследования по делу ENRC!

24 августа 2023 года SFO объявила о своем решении закрыть десятилетнее расследование по делу ENRC без предъявления каких-либо обвинений.

В апреле 2024 года SFO, Dechert и Нил Джеррард подали ходатайство о разрешении обжаловать указанные решения суда первой инстанции, однако Апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства ответчиков. Лорд-судья Мэйлс постановил, что предложенные ответчиками основания для апелляции не соответствуют необходимым критериям для успешного пересмотра установленных судьей Высокого суда фактов.

Апелляционный суд оставил без изменения решения судьи Ваксмана, в очередной раз подтвердив правомерность заявлений и требований ENRC, и поддержал взыскание убытков ENRC с SFO и Dechert. Вступившее в законную силу решение Апелляционного суда является окончательным, не может быть обжаловано и не подлежит дальнейшему пересмотру.

Это решение суда подтверждает полную реабилитацию компании и ее акционеров. Отметим, что расследование принесло ENRC, ее акционерам – Александру Машкевичу, Патоху Шодиеву и семье Алиджана Ибрагимова, а также Правительству Республики Казахстан серьезные репутационные и финансовые убытки. Ведь все 10 лет британские СМИ писали о компании и ее акционерах негативно, ссылаясь только на сообщения SFO. И в декабре 2023 года Высокий суд Лондона наконец признал, что дело велось незаконно, а значит, честная деловая репутация акционеров ENRC и самой компании ни у кого не должна вызывать сомнений.

На следующем этапе судебного разбирательства в Высоком суде будут рассмотрены вопросы компенсации дополнительных убытков компании, связанных с начатым в 2013 году уголовным расследованием. В частности, компания требует возмещения судебных издержек, повышенных затрат на заимствования и других экономических потерь, понесенных в результате неправомерных действий SFO и Dechert за 10 лет.

Компания продолжит добиваться справедливости в суде и защищать свои права от неправомерных действий третьих сторон.

 

#суд #ERG #ENRC #Dechert #SFO

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