Эпидситуация по кори стабилизируется в Казахстане

В Казахстане стабилизируется эпидемиологическая ситуация по кори.

«За последние два месяца заболеваемость корью снизилась на 38%. В рамках дополнительной иммунизации привито 92% подлежащих вакцинации лиц. При этом, продолжается регистрация заболеваемости корью, в связи с чем родителям необходимо проверить наличие прививок против кори у своих детей. При отсутствии вакцинации рекомендуем вакцинироваться в поликлинике по месту прикрепления», - говорится в сообщении Минздрава.