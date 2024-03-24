Эпидситуация по кори стабилизируется в Казахстане

Врачи рекомендуют вакцинироваться в поликлинике по месту прикрепления, передает Kazpravda.kz
В Казахстане стабилизируется эпидемиологическая ситуация по кори.
«За последние два месяца заболеваемость корью снизилась на 38%. В рамках дополнительной иммунизации привито 92% подлежащих вакцинации лиц. При этом, продолжается регистрация заболеваемости корью, в связи с чем родителям необходимо проверить наличие прививок против кори у своих детей. При отсутствии вакцинации рекомендуем вакцинироваться в поликлинике по месту прикрепления», - говорится в сообщении Минздрава.
Симптомы кори похожи с симптомами ОРВИ, а опасна эта болезнь осложнениями, такими как энцефалиты, пневмонии и отиты. Единственной надежной защитой от кори тоже остается своевременная вакцинация.