Эпидситуация по кори стабилизируется в Казахстане

Здравоохранение
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Врачи рекомендуют вакцинироваться в поликлинике по месту прикрепления, передает Kazpravda.kz

Фото: iStock

В Казахстане стабилизируется эпидемиологическая ситуация по кори.

«За последние два месяца заболеваемость корью снизилась на 38%. В рамках дополнительной иммунизации привито 92% подлежащих вакцинации лиц. При этом, продолжается регистрация заболеваемости корью, в связи с чем родителям необходимо проверить наличие прививок против кори у своих детей. При отсутствии вакцинации рекомендуем вакцинироваться в поликлинике по месту прикрепления», - говорится в сообщении Минздрава.

Симптомы кори похожи с симптомами ОРВИ, а опасна эта болезнь осложнениями, такими как энцефалиты, пневмонии и отиты. Единственной надежной защитой от кори тоже остается своевременная вакцинация.

#корь #эпидемиологическая ситуация

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