Ерлан Акбаров назначен вице-министром энергетики

174

На этом посту он сменил Арымбека Кудайбергена

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Акбаров Ерлан Есеналиевич назначен на должность вице-министра энергетики. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz

Родился в 1975 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный технический университет, Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, Карагандинский государственный технический университет.

Трудовую деятельность начал в 1998 году оператором АО «УзеньМунайГаз», г. Жана-Озен.

2002-2005 гг. – инженер-геолог АО «Казбургаз», г. Тараз.

2005-2012 гг. – начальник отдела, заместитель генерального директора, генеральный директор ТОО «Амангелді Газ» АО «КазТрансГаз», г. Тараз.

2012-2013 гг. – заместитель генерального директора ТОО «Caspian Contractors Trust», г. Алматы.

2013-2018 гг. – генеральный директор ТОО «Caspian Contractors Trust», г. Караганды.

2018-2019 гг .– заместитель руководителя, руководитель Южно-Казахстанского межрегионального департамента геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования МИИР РК.

2020-2021 гг. – заместитель председателя правления АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология».

2021-2022 гг. – заместитель директора ТОО «Казкенгео».

2022-2023 гг. – председатель Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С мая 2023 года по настоящее время занимал должность председателя Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, после реорганизованного в Министерство промышленности и строительства РК.

#назначение #вице-министр #энергетика #Ерлан Акбаров

