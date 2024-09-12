Ерлан Карин провел региональное совещание по вопросам внутренней политики

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Государственный советник Ерлан Карин провел в Костанае региональное совещание по вопросам внутренней политики с участием акима области Кумара Аксакалова, акимов городов и районов, руководителей государственных органов региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе совещания были обсуждены перспективы реализации задач, поставленных главой государства в Послании народу Казахстана, работа во внутриполитической сфере, вопросы укрепления межэтнического и межконфессионального согласия, ономастики, информационной и молодежной политики.

Далее государственный советник встретился с директорами ряда школ области, с которыми обсудил реализацию новой программы воспитательной работы «Біртұтас тәрбие».

Ерлан Карин также провел выездное рабочее заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республике Казахстан. Члены Совета обсудили одну из самых актуальных тем – вопросы занятости казахстанской молодежи и повышения статуса рабочих профессий. Стоит отметить, что обсуждение прошло на площадке одного из крупнейших производственных центров региона – завода «Allur» с участием молодых специалистов предприятия.

Государственный советник подчеркнул, что Совет продолжает генерировать актуальную повестку молодежной политики и вырабатывать практические механизмы реализации президентских реформ в молодежной сфере.

В рамках встречи с учащимися колледжа автомобильного транспорта государственный советник отметил, что объявление главой государства 2025 года Годом рабочих профессий демонстрирует нацеленность государства на дальнейшее развитие профессионального образования. Ерлан Карин также подчеркнул значимость эффективной реализации Послания и предстоящего референдума по вопросу строительства АЭС.

По итогам проведенных встреч государственным советником были даны конкретные рекомендации и поручения государственным органам по совершенствованию внутриполитической работы.

#Карин #молодежь

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