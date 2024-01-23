Ерлан Карин провел заседание комиссии по вопросам госсимволов и наград

В работе комиссии приняли участие депутаты парламента, руководители центральных и местных исполнительных органов, известные общественные деятели и ученые, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

На совещании был заслушан доклад министра культуры и информации Аиды Балаевой касательно популяризации государственных символов и проводимых работ в части их применения, а также предложения по внесению изменений в некоторые ведомственные награды государственных органов в соответствии с действующими законодательными нормами.

На заседании республиканской комиссии были поддержаны предложения по ведомственным наградам Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, министерств по чрезвычайным ситуациям, промышленности и строительства, Службы государственной охраны. Также даны замечания касательно некоторых ведомственных наград ряда госорганов.

Государственный советник Ерлан Карин отметил необходимость подготовки уполномоченным органом типовых правил по упорядочиванию системы разработки и утверждения региональных символов, а также подготовки и утверждения правительством комплексного плана, направленного на дальнейшее расширение сферы применения и популяризации государственных символов.

"Кроме того, государственный советник отметил, что в последнее время участились случаи, когда отдельные лица или общественные организации вручают общественную награду, повторяющую название, описание и элементы государственных наград. Он подчеркнул, что в целях недопущения таких ситуаций, нужно предусмотреть необходимые меры, в том числе и на правовом уровне. В этой связи, даны соответствующие поручения министерствам культуры и информации, юстиции", - говорится в сообщении.

Кроме того, по итогам заседания комиссии был дан ряд протокольных поручений центральным государственным органам и местным исполнительным органам.