Ерлан Карин встретился с представителями зарубежных СМИ

Во встрече приняли участие представители 43 иностранных СМИ из 37 стран Европы, Азии, Северной Африки и СНГ.

Фото: akorda.kz

Государственный советник РК Ерлан Карин на площадке Службы центральных коммуникаций провел встречу с иностранными журналистами, прибывшими для освещения предстоящих выборов депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.

Во встрече приняли участие представители 43 иностранных СМИ из 37 стран Европы, Азии, Северной Африки и СНГ.

В рамках брифинга Ерлан Карин акцентировал внимание аудитории на том, что предпосылки парламентских выборов были заложены ровно год назад, когда президент в своем послании представил комплексную программу реформ.

Государственный советник отметил, что реализуемые политические реформы затронули избирательную систему и выборный процесс, результатом чего стало создание условий для развития партийной конкуренции и повышения гражданской активности.

"Предстоящие выборы станут завершающим этапом системной трансформации государственных институтов в рамках президентской программы реформ и обеспечивают переход к совершенно новой модели государственно-политического устройства", – считает Ерлан Карин.

В ходе брифинга государственный советник ответил на ряд вопросов иностранных журналистов, касающихся происходящих в стране внутриполитических процессов.