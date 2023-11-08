Ерлан Карин выступил на генеральной конференции ЮНЕСКО

Международное сотрудничество, Политика
99
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Государственный советник, председатель Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Ерлан Карин выступил на общеполитических дебатах 42-й Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходящей в Париже, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.

Фото: akorda.kz

В своём выступлении Ерлан Карин подчеркнул, что Казахстан придаёт большое значение развитию всестороннего сотрудничества с ЮНЕСКО.

По мнению государственного советника, это сотрудничество способствует успешному проведению в Казахстане политических, экономических и социально-гуманитарных реформ. Вниманию делегатов был представлен ряд актуальных инициатив, озвученных в выступлении президента РК Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Национального курултая в городе Туркестан и в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2023 года.

"Цель проводимых в стране реформ заключается в формировании нового качества нации через развитие образования, науки и культуры", - подчеркнул в данном контексте Ерлан Карин.

Государственный советник отметил важность системной поддержки ЮНЕСКО для осуществления в Казахстане конкретных проектов в области охраны культурного и природного наследия, развития сферы образования, точных и гуманитарных наук, коммуникаций и средств массовой информации.

Выступая с трибуны организации, миссия которой - содействие укреплению мира, устойчивому развитию и межкультурному диалогу, Ерлан Карин напомнил о заявлении Касым-Жомарта Токаева на сессии Генеральной ассамблеи ООН о том, что все священные книги, включая Коран, заслуживают правовой защиты от вандализма.

Он выразил благодарность государствам - членам организации за поддержку недавнего включения территорий национального парка «Алтын-Эмель» и Барсакельмесского природного заповедника в Список всемирного наследия в составе транснационального объекта «Туранские пустыни умеренного пояса».

В плане изучения серьёзных климатических изменений была подчёркнута инициатива Касым-Жомарта Токаева по проведению в 2026 году в Казахстане Регионального климатического саммита под эгидой ООН.

В завершении своего выступления Ерлан Карин подчеркнул готовность Казахстана к развитию и укреплению дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества с ЮНЕСКО.

#госсоветник #выступление #Ерлан Карин #ЮНЕСКО #конференция

Популярное

Все
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Проверки на дорогах
Полное погружение
Встречаем «Красную Жизель»
Вековые традиции и новые технологии
Кукольный аншлаг
Проблем с хлебом и мукой быть не должно
Осторожно – чиновник!
Китайский интерес
Антивандальные меры
Юрта единства
Распоряжение Главы государства
В Казахстане ускорят внедрение 5G и подключат сельские школы к скоростному интернету
Землетрясение произошло в 110 километрах от Стамбула
48 человек отравились школьной едой в Жамбылской области
Разговор начистоту
Морозы ожидаются в ближайшие дни в Казахстане
Неожиданное пробуждение
Письмо из Сиднея
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Сколько этносов проживает в Казахстане
Подвиг снайпера Курбатовой
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Руслан Степанов завоевал бронзу на Всемирных боевых играх в Саудовской Аравии
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Нуршат Аманкосов стал чемпионом мира по универсальному бою
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Загадка без готового ответа
Полсотни памятников средневековья обнаружили в Северо-Казахстанской области
Сотни человек эвакуировали в испанской Валенсии
Крематорий: удобрение вместо яда
Контроль за соцсетями ужесточат в Южной Корее
Оторвал пацанов от улицы
Скот стоимостью более 65 млн тенге вернули хозяину актюбинские полицейские
Касым-Жомарт Токаев лично проводил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Астаны
Село, мы ищем таланты!
Люди хотят знать правила игры
Антикор Казахстана и Госдеп США обсудили вопросы возврата активов
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Детективы вне закона
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Один день из жизни страны
Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля
В Казахстане посчитали население
Приказ выше кодекса?
«Плохиш» казахского кино

Читайте также

Гизат Нурдаулетов озвучил ряд предложений секретарям совбез…
Берик Асылов выступил на заседании генпрокуроров ШОС в Китае
Альянс тюркских информационных агентств создали в Стамбуле
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]