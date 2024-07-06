Ерлан Кошанов: «Пусть Астана всегда будет колыбелью единства и мира, созидания и модернизации»

Председатель Мажилиса поздравил казахстанцев с Днем столицы, передает Kazpravda.kz
«Астана – это яркий показатель возможностей нашей страны, оплот нашей Независимости. Возведённая в самом сердце Сарыарки столица уже более четверти века задает свой особый импульс развитию всего Казахстана. Сегодня Астана является признанным центром образования и науки, культуры и искусства, восхищая всех гостей своей яркой архитектурой», - говорится в сообщении.
Кошанов отметил, что Астана регулярно становится глобальной диалоговой площадкой, собирающей самых авторитетных мировых лидеров и экспертов. Здесь принимаются решения, имеющие судьбоносные значения не только для Казахстана, но и для международного сообщества. Наглядный пример этому – состоявшийся на днях саммит Шанхайской организации сотрудничества, который на самом высоком уровне прошел в нашей столице.
«Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль дорогого для всех казахстанцев города, заявив: «У нашей столицы – светлое будущее. Убежден, что Астана продолжит свое становление как важный центр для всего нашего геополитического региона». Пусть наша столица всегда будет колыбелью единства и мира, созидания и модернизации, выводя нашу страну на новые высокие рубежи развития! Желаю вам всем благополучия и процветания!» - сказал спикер Мажилиса.