Ерлан Кошанов: «Пусть Астана всегда будет колыбелью единства и мира, созидания и модернизации»

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«Астана – это яркий показатель возможностей нашей страны, оплот нашей Независимости. Возведённая в самом сердце Сарыарки столица уже более четверти века задает свой особый импульс развитию всего Казахстана. Сегодня Астана является признанным центром образования и науки, культуры и искусства, восхищая всех гостей своей яркой архитектурой», - говорится в сообщении.

Кошанов отметил, что Астана регулярно становится глобальной диалоговой площадкой, собирающей самых авторитетных мировых лидеров и экспертов. Здесь принимаются решения, имеющие судьбоносные значения не только для Казахстана, но и для международного сообщества. Наглядный пример этому – состоявшийся на днях саммит Шанхайской организации сотрудничества, который на самом высоком уровне прошел в нашей столице.