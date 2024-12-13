Ерлан Кошанов: Село – это основа нашей культуры и традиций

В преддверии Дня Независимости подведены итоги республиканского конкурса на лучшее хозяйство среди участников проекта «Ауыл аманаты», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии AMANAT

Фото: AMANAT

В мероприятии приняли участие спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов, заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, советник премьер-министра Ералы Тугжанов, аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев и другие.

В своем выступлении Ерлан Кошанов подчеркнул, что в настоящее время порядка 40% населения страны проживает в сельской местности и поэтому в своей предвыборной программе президент Касым-Жомарт Токаев особое внимание уделил вопросам улучшения условий жизни и повышению благосостояния жителей села.

«По поручению главы государства партия AMANAT запустила проект «Ауыл аманаты», который состоялся и активно работает на благо страны. В этом году наша партия провела специальный конкурс среди участников проекта, чтобы продемонстрировать лучшие хозяйства и кооперативы. Их опыт будет использоваться в дальнейшем для совершенствования проекта «Ауыл аманаты». Как сказал президент, чтобы наш народ не исчез в эпоху глобализации, мы должны, прежде всего, сохранить село. Поэтому в рамках конкурса мы уделили особое внимание и повседневной жизни в сельской местности. Село – это наша колыбель, неиссякаемый источник нашей культуры, традиций и духовной жизни. Забота о селе – это забота о прошлом, настоящем и будущем», – сказал он.

Вместе с тем, Ерлан Кошанов перечислил ряд актуальных проблем, требующих системного подхода со стороны государства. Это развитие инфраструктуры сел, внедрение беззалоговых «товарных кредитов» для сельчан, повышение доходной базы бюджетов сельских округов и другие.

В свою очередь вице-премьер Тамара Дуйсенова рассказала, что с момента запуска проекта «Ауыл аманаты» почти 16 тысяч жителей сельской местности получили льготные микрокредиты под 2,5% для открытия собственного дела, что помогло создать более 17 тысяч рабочих мест. Она также отметила, что сейчас особое внимание следует уделить налаживанию каналов сбыта продукции, производимой получателями микрокредитов.

А советник премьер-министра Ералы Тугжанов подчеркнул, что проект призван значительно снизить безработицу на селе. Поэтому важно правильно информировать население о всех преимуществах проекта. Он отметил, что для участия в конкурсе поступило более 250 заявок со всех регионов страны. Решением жюри 30 заявок заняли призовые места в 10 номинациях.

Так, Дамир Кадиров из села Косколь Западно-Казахстанской области победил в номинации «Лучший кооператив». В номинации «Лучшее ЛПХ» первое место досталось Александре Григоловой из села Акшукыр Мангистауской области. Аким села Саржанай Актюбинской области Медет Бекжанов признан лучшим сельским акимом. В номинации «Лучший товарный кредитор» победу одержала Айгуль Тулеуова из села Байкадам Актюбинской области.

За лучшую молочную продукцию первое место досталось Дарьян Жанболатовой из села Карасу области Абай. Гульзира Ерниязова с поселка Тасбогет Кызылординской области была признана лучшим производителем мясной продукции. В номинации «Лучшая кулинарная продукция» первого места удостоена Назгуль Шоканова из села Карашокы области Жетысу. Омар Лимтонов из села Каракемер Алматинской области признан победителем в номинации «Лучшая овощно-бахчевая и ягодно-фруктовая продукция». За лучший неаграрный проект на селе первое место присуждено Жанне Абугалий из села Ново-Ульбинка Восточно-Казахстанской области, которая открыла дом отдыха. А Сергей Каверин из села Дарьинск Западно-Казахстанской области победил в номинации «Лучшее перерабатывающее предприятие». Кроме того, предприниматель из села Бесарык Кызылординской области Мурат Сарсенбаев получил благодарственное письмо за поддержку проекта.

Участники конкурса отметили, что проект «Ауыл аманаты» – это наглядный пример заботы государства о Человеке труда, простые и понятные инструменты по повышению доходов граждан на селе. Они выразили благодарность главе государства и партии «AMANAT» за оказанную поддержку.

Также в селе Бесарык прошла выставка сельскохозяйственной продукции, произведённой в рамках «Ауыл аманаты». В этом году в селе в рамках проекта построили большой производственный центр, в котором начали свою работу цех по выпуску картофеля фри, пекарня, кондитерская, а также предприятия по производству полуфабрикатов, пластиковой посуды, рабочих перчаток, мыла, носочных изделий и деревянных изделий. Также открылся супермаркет «Кызылорда» и кафе.

В этот же день председатель партии AMANAT ознакомился с работой нового терминала аэропорта «Коркыт Ата» в г. Кызылорде, открытого по поручению главы государства.