Ерлан Сагнаев назначен вице-министром национальной экономики

Кадровые назначения
119

Ранее он занимал должность директора Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики 

Фото: пресс-служба правительства

Постановлением Правительства Сагнаев Ерлан Ермекович назначен на должность вице-министра национальной экономики,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Родился в 1978 года в  Акмолинской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Северо-Казахстанскую юридическую академию и Карагандинский государственный университет.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в Налоговом комитете по Северо-Казахстанской области.

В разные годы занимал должности заместителя председателя Налогового комитета района, руководителя профильных управлений в территориальных департаментах и центральном аппарате Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В 2008-2021 годах работал заместителем руководителя налоговых департаментов по Мангистауской, Карагандинской, Костанайской и Атырауской областям.

С 2021 года по настоящее время занимал должность директора Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики.

