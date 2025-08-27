Ранее он занимал должность директора Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики
Постановлением Правительства Сагнаев Ерлан Ермекович назначен на должность вице-министра национальной экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
Родился в 1978 года в Акмолинской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Северо-Казахстанскую юридическую академию и Карагандинский государственный университет.
Трудовую деятельность начал в 1999 году в Налоговом комитете по Северо-Казахстанской области.
В разные годы занимал должности заместителя председателя Налогового комитета района, руководителя профильных управлений в территориальных департаментах и центральном аппарате Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
В 2008-2021 годах работал заместителем руководителя налоговых департаментов по Мангистауской, Карагандинской, Костанайской и Атырауской областям.
С 2021 года по настоящее время занимал должность директора Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики.