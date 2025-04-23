Ержан Биржанов избран президентом Федерации триатлона Казахстана

Спорт
74

В Астане состоялась внеочередная конференция Федерации триатлона Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры

Фото: primeminister.kz

Подведены итоги деятельности федерации за 2023–2024 годы, определены приоритетные направления дальнейшего развития, а также проведены выборы президента федерации. По итогам голосования Ержан Биржанов избран президентом федерации триатлона Казахстана. До настоящего времени он занимал должность первого вице-президента. Полномочия прежнего главы Даурена Адильбекова прекращены досрочно.

Заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев выразил признательность предыдущему руководству за проделанную работу и поздравил Ержана Биржанова с избранием на ответственную должность.

«Перед федерацией стоят важные и амбициозные задачи. Уверен, что сплоченная и профессиональная команда добьется значимых результатов. Министерство, в свою очередь, готово к конструктивному взаимодействию и всесторонней поддержке», – отметил Серик Жарасбаев.

В ходе конференции также рассмотрены предложения по повышению эффективности деятельности федерации и укреплению взаимодействия с государственными органами, спортивными организациями и региональными структурами.

#назначение #Спорт #федерация #триатлон

Популярное

Все
С портретов смотрят ветераны
Молодежь Астаны готовится к новоселью
Этих лет не смолкнет слава...
Трижды обманувший смерть
Растут площади под масличные и кормовые культуры
В Приаралье начался сев риса
Танец в небе: журавли вернулись
Свекловичный жом пойдет на комбикорм
Выставка, посвященная 35-летию института президентства, открылась в Астане
Начато возведение крупного металлургического завода
Вечная весна Алпысбая Казгулова
Гастротуризм: маршруты стали «вкуснее»
Он вернулся к звездам
На принципах морали и человеколюбия
На перекрестке литературных миров
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ
Земля и люди Шардары
В Конаеве после модернизации открылась библиотека
«Пустых листков на моем календаре нет…»
Путь к творчеству и инновациям
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
Взорвавшая мировые чарты башкирская группа Ay Yola удостоена почетных званий
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Как убивали Шерзата Болата
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Вековой юбилей отметила фронтовичка из Караганды
По-прежнему бодр духом ветеран
Крупный металлургический завод начали строить в Жамбылской области
Куриное яйцо продолжает дешеветь в Казахстане
Наукограды способны повысить конкурентоспособность страны
В Италии выпустили коллекцию одежды с элементами казахской символики
Шанс для технологического прорыва
Казахстанская разработка представлена на EXPO 2025 в Японии
Химпром Мангистау: курс на модернизацию и устойчивое развитие
Повысить безопасность и минимизировать ущерб
Вековому юбилею посвящается
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана

Читайте также

Легкоатлеты завоевали шесть медалей на юношеском чемпионате…
Астана примет мировой турнир по дзюдо
Казахстанцы завоевали две медали на Кубке мира Евразийской …
Казахстанские боксеры отличились на международном турнире в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]