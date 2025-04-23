В Астане состоялась внеочередная конференция Федерации триатлона Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры

Фото: primeminister.kz

Подведены итоги деятельности федерации за 2023–2024 годы, определены приоритетные направления дальнейшего развития, а также проведены выборы президента федерации. По итогам голосования Ержан Биржанов избран президентом федерации триатлона Казахстана. До настоящего времени он занимал должность первого вице-президента. Полномочия прежнего главы Даурена Адильбекова прекращены досрочно.

Заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев выразил признательность предыдущему руководству за проделанную работу и поздравил Ержана Биржанова с избранием на ответственную должность.

«Перед федерацией стоят важные и амбициозные задачи. Уверен, что сплоченная и профессиональная команда добьется значимых результатов. Министерство, в свою очередь, готово к конструктивному взаимодействию и всесторонней поддержке», – отметил Серик Жарасбаев.

В ходе конференции также рассмотрены предложения по повышению эффективности деятельности федерации и укреплению взаимодействия с государственными органами, спортивными организациями и региональными структурами.