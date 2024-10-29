Ержет Жарлыкасын поборется за золотую медаль ЧМ по греко-римской борьбе
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Казахстанский борец греко-римского стиля Ержет Жарлыкасын пробился в финал чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz
В полуфинале весовой категории до 63 килограммов казахстанец встретился с Садыком Лалаевым из России.
Ержет одержал досрочную победу. 29 октября он поборется за золотую медаль в финале ЧМ.
Его соперником будет Нихат Маммадали из Азербайджана.