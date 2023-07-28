Еще 11,5 тысячи электромобилей на льготной основе могут ввезти в страну казахстанцы

3 442 электромобиля с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов по пассажирской таможенной декларации завезено в Казахстан в этом году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Фото: пресс-служба КГД

Возможность беспошлинного ввоза электромобилей в 2022-2023 годах – это решение совета Евразийской экономической комиссии, принятое в марте прошлого года.

Квота на льготный ввоз в этом году составляет 15 тысяч электромобилей. Таким образом, до конца года казахстанцам можно ввезти в страну еще 11 558 электромобилей на льготной основе.

Вместе с тем в КГД напомнили, что в Казахстан можно завозить электромобили с освобождением от таможенной пошлины, но с уплатой НДС. В этом случае нужно подавать декларацию на товары по ставкам ВТО.