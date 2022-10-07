Еще 30 долгостроев сдадут до конца года в Астане

В городе Астане еще 30 многоквартирных домов-долгостроев завершат в текущем году, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

"Перед нами стояла задача решить вопрос 16 тысяч семей-дольщиков. Это не просто цифры, это судьбы наших жителей, которые на протяжении стольких лет скитались по съемным квартирам, хотя давно должны были заехать в свое собственное жилье. В текущем году планируем достроить еще 30 многоквартирных домов-долгостроев. Завершение строительства долгостроев стоит на контроле у главы государства. К концу года количество завершенных долгостроев составит 120 из 150, количество дольщиков сократится с 15 тысяч семей до 2 тысяч семей. Тем не менее остается еще 30 долгостроев – по ним есть видение по завершению строительства", – сказал аким Астаны Алтай Кульгинов.

Он также рассказал, как выглядели долгострои, строительство которых завершено: где-то был вырыт только котлован; где-то поднят каркас дома, который был признан аварийным и его пришлось полностью сносить и строить новые дома, не было финансового аудита, проектно-сметной документации, были факты двойных-тройных продаж и др.