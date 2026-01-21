Еще один поезд сошел с рельсов в Испании

Айман Аманжолова
корреспондент

В результате ДТП - один погибший и 20 пострадавших

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Поезд столкнулся с обрушившейся подпорной стеной возле муниципалитета Хелида в Каталонии. На место происшествия прибыли машины скорой помощи. Об этом сообщила Служба гражданской защиты Испании, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

По официальным данным, один человек погиб, еще 20 - пострадали. По предварительной информации, смертельные травмы получил машинист поезда, передает AFP.

Ряд СМИ утверждают, что в аварии пострадали почти 40 человек.

Подпорная стена могла обрушиться из-за сильных дождей.

Сообщается также, что еще один поезд сошел с рельсов на участке между Бланесом и Масане-Массанесом. В вагонах находилось всего 10 пассажиров, никто не пострадал.

Новая авария на железной дороге произошла через два дня после первой, в результате которой погибли 42 человека.

Примерно в 200 километрах к северу от Малаги направлявшийся в Мадрид поезд сошел с рельсов и оказался на соседнем пути, столкнувшись с другим составом.

Ранее в Испании объявили траур по погибшим в железнодорожной аварии.

#авария #поезд #Испания

