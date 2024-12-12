Еще один регион РК подключился к системе ваучерного финансирования

Образование
46
Дана Аменова
корреспондент

Уральск стал одним из пилотных городов, где внедряется ваучерное финансирование в дошкольном воспитании и обучении, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба МП РК

По данным Минпросвещения, в Казахстане продолжается работа по персонализации государственного заказа на дошкольное воспитание и обучение с применением методики ваучерного финансирования.

На сегодня система ваучерного финансирования дошкольного образования реализуется в рамках пилотного проекта в городах Тараз (Жамбылская область), Туркестан Шымкент, Уральск.

«С 20 ноября город Уральск стал одним из пилотных городов, где внедряется ваучерное финансирование в дошкольном воспитании и обучении, что позволило выдать 3 177 ваучеров. На данный момент все 185 дошкольных организаций Уральска финансируются по ваучерному механизму», – говорится в официальном сообщении.

В ведомстве отметили, что внедряемая система ваучерного финансирования открывает доступ к бюджетному финансированию всем организациям дошкольного образования, при условии их соответствия установленным требованиям.

Родителям предоставлена возможность самостоятельного выбора детского сада, что способствует здоровой конкуренции не только среди частных, но и государственных дошкольных организаций.

Системой предусмотрено условие, обеспечивающее, в первую очередь, прозрачность всего процесса финансирования, когда «деньги идут за ребенком». Перечисление средств производится только после подтверждения родителями сведений в табеле посещаемости.

Отметим, масштабирование механизма ваучерного финансирования запланировано со следующего года по мере готовности регионов.

В Казахстане функционируют 11 642 дошкольные организации, из которых 92,5% детей от 2 до 6 лет охвачены дошкольным воспитанием и обучением.

#система #финансирование #регион #подключение #ваучер

Популярное

Все
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Работа по возврату активов будет продолжена
Когда цифры говорят сами за себя...
Торговля людьми – один из наиболее опасных видов преступлений
Тенденции деловой активности
Планы амбициозные, проблемы – с бородой
За чаем не скучаем
Золото в мировой экономике
Спецназ «Бүркіт» не отступает!
Здесь витает дух Ахмета Жубанова
С четким алгоритмом проще достигнуть цели
Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Талгаре
Как защитить ребенка от рака?
В Кызылорде отметили 35-летие областного этнокультурного объединения корейцев
Новобранцы бригады ПВО приняли присягу
«Серебро» – на первенстве планеты...
...«Бронза» – на чемпионате Азии
В Жаркенте открыт первый центр иппотерапии
Портрет, вдохновленный легендой
И Дом культуры, и спортзал
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Деликатесы по скромной цене
Производство шоколада может прекратиться
Токаев поговорил по телефону с Трампом
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Вдохновлять собственным примером
Торговые ограничения в отношении Казахстана не имеют смысла – Даррен Спинк
«Незаконная концентрация ресурсов узким кругом лиц препятствовала развитию экономики» – генпрокурор
Гибридную электростанцию построят в Мангистау
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Токаев: «ООН нуждается в реформировании»
«Котико» для котиков с улицы
Пять миллиардов прослушиваний набрал ремикс Imanbek на трек Roses
«Айсулу»: о времени, о людях, о себе
Сбой произошел в работе мобильного интернета и связи Activ и Kcell
Неспешные технологии успеха
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
В республике зарегистрировано более 40 тысяч человек, страдающих шизофренией

Читайте также

AI-Sana: Миннауки представило инновационную программу в обл…
Службы медиации появятся в казахстанских школах
Около 8 тысяч новых педагогов пришли работать в школы Казах…
15 должностных лиц оштрафовали за нарушения прав детей – М…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]