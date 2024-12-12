Еще один регион РК подключился к системе ваучерного финансирования

Уральск стал одним из пилотных городов, где внедряется ваучерное финансирование в дошкольном воспитании и обучении, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МП РК

По данным Минпросвещения, в Казахстане продолжается работа по персонализации государственного заказа на дошкольное воспитание и обучение с применением методики ваучерного финансирования.

На сегодня система ваучерного финансирования дошкольного образования реализуется в рамках пилотного проекта в городах Тараз (Жамбылская область), Туркестан Шымкент, Уральск.

«С 20 ноября город Уральск стал одним из пилотных городов, где внедряется ваучерное финансирование в дошкольном воспитании и обучении, что позволило выдать 3 177 ваучеров. На данный момент все 185 дошкольных организаций Уральска финансируются по ваучерному механизму», – говорится в официальном сообщении.

В ведомстве отметили, что внедряемая система ваучерного финансирования открывает доступ к бюджетному финансированию всем организациям дошкольного образования, при условии их соответствия установленным требованиям.

Родителям предоставлена возможность самостоятельного выбора детского сада, что способствует здоровой конкуренции не только среди частных, но и государственных дошкольных организаций.

Системой предусмотрено условие, обеспечивающее, в первую очередь, прозрачность всего процесса финансирования, когда «деньги идут за ребенком». Перечисление средств производится только после подтверждения родителями сведений в табеле посещаемости.

Отметим, масштабирование механизма ваучерного финансирования запланировано со следующего года по мере готовности регионов.

В Казахстане функционируют 11 642 дошкольные организации, из которых 92,5% детей от 2 до 6 лет охвачены дошкольным воспитанием и обучением.