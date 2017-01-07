Еще один выходной будут работать ЦОНы для регистрации граждан

Фото с сайта kokshe-akimat.gov.kz
Центрам обслуживания населения продлили график работы на один день. Таким образом, ЦОНы по стране работают второй выходной, передает Kazpravda.kz
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"В связи со вступлением в силу норм закона касательно регистрации граждан, Центры обслуживания населения будут работать в воскресенье, 8 января." – сообщил заместитель председателя НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Медет Кумаргалиев.
Основываясь на данных Ситуационного центра, по состоянию на 15.00 7 января, по Казахстану было оказано более 9 тысяч услуг, в том числе по двум государственным услугам: регистрация граждан и оформление удостоверения личности.
"Сегодня по всей республике работали 54 центра обслуживания населения. В данной работе задействованы все заинтересованные структуры", – уточнил Медет Кумаргалиев.
Инспекторам фронт-офисов госкорпорации, вышедшим на работу в выходные дни, будут произведены все выплаты согласно трудовому законодательству РК, соответствующее поручение уже направлено в дирекцию оказания госуслуг.
Напомним, вчера стало известно, что ЦОНы будут работать в праздничный день – 7 января, в Рождество.
В госкорпорации также известили, какие центры
по стране будут работать в эти выходные.
Напомним, что с 7 января за отсутствие регистрации
по месту проживания будут привлекать к ответственности как арендаторов, так и съемщиков жилья.
Услуги по регистрации населения находятся в ведомстве миграционной полиции МВД РК, работники которой располагаются в центрах обслуживания населения.
Сегодня замглавы МВД прокомментировал взбудоражившие население поправки о регистрации граждан
по месту проживания.