Еще одна комфортная школа

Так, в новом учебном году в регионе открылись пять школ, четыре из которых – по нацпроек­ту. На днях в ауле Акмол Целино­градского района торжественно открылась еще одна такая школа, рассчитанная на 1 200 мест в одну смену. Из 93 ее кабинетов четыре компьютерных, семь специализированных. Есть два спортивных зала, один хореографический, столовая, библиотека. В церемонии открытия учебного заведения приняли участие министр просвещения Гани Бейсембаев и аким области Марат Ахметжанов.

В своей поздравительной речи министр просвещения Гани Бейсембаев подчеркнул, что ключевая роль в повышении качества образования принадлежит педагогическим кадрам, но при этом приоритетным направлением остается воспитательная работа. По словам Марата Ахметжанова, важно соз­дать благоприятную среду для обучения и воспитания детей, а также продолжить эффективную профилактическую и информационную работу.