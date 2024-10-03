Еще одна комфортная школа Свежий выпуск 3 октября 2024 г. 2:30 0 Рахим Беков Национальный проект «Комфортная школа», инициированный Главой государства, воплощается в жизнь. фото пресс-службы облакимата Так, в новом учебном году в регионе открылись пять школ, четыре из которых – по нацпроекту. На днях в ауле Акмол Целиноградского района торжественно открылась еще одна такая школа, рассчитанная на 1 200 мест в одну смену. Из 93 ее кабинетов четыре компьютерных, семь специализированных. Есть два спортивных зала, один хореографический, столовая, библиотека. В церемонии открытия учебного заведения приняли участие министр просвещения Гани Бейсембаев и аким области Марат Ахметжанов. В своей поздравительной речи министр просвещения Гани Бейсембаев подчеркнул, что ключевая роль в повышении качества образования принадлежит педагогическим кадрам, но при этом приоритетным направлением остается воспитательная работа. По словам Марата Ахметжанова, важно создать благоприятную среду для обучения и воспитания детей, а также продолжить эффективную профилактическую и информационную работу. #Образование #школа #Комфортная школа