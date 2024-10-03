Еще одна комфортная школа

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Рахим Беков

Национальный проект «Комфортная школа», инициированный Главой государства, воплощается в жизнь.

фото пресс-службы облакимата

Так, в новом учебном году в регионе открылись пять школ, четыре из которых – по нацпроек­ту. На днях в ауле Акмол Целино­градского района торжественно открылась еще одна такая школа, рассчитанная на 1 200 мест в одну смену. Из 93 ее кабинетов четыре компьютерных, семь специализированных. Есть два спортивных зала, один хореографический, столовая, библиотека. В церемонии открытия учебного заведения приняли участие министр просвещения Гани Бейсембаев и аким области Марат Ахметжанов.

В своей поздравительной речи министр просвещения Гани Бейсембаев подчеркнул, что ключевая роль в повышении качества образования принадлежит педагогическим кадрам, но при этом приоритетным направлением остается воспитательная работа. По словам Марата Ахметжанова, важно соз­дать благоприятную среду для обучения и воспитания детей, а также продолжить эффективную профилактическую и информационную работу.

#Образование #школа #Комфортная школа

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