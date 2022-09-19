Еще одну финпирамиду выявили в Карагандинской области

Сотрудники департамента Агентства РК по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресекли факт создания и деятельности финансовой пирамиды, сообщает Kazpravda.kz.

Следствие установило, что путем использования аккаунтов мессенджера, зарегистрированных на различные абоненсткие номера, основано 5 групп для сбора вкладчиков.

Преступная схема заключалась в незаконном привлечении от участников проекта инвестиций в размере от 3 тыс. до 10 тыс. тенге с обещанием выплаты в размере 300% и 500% в течение 10 дней.

Установленные следствием признаки подпадают под перечень основных видов деятельности, указывающих на признаки финансовой пирамиды, отметили в АФМ.

По данному факту начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия.