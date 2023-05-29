Есть чем похвалиться

Об этом на пресс-конференции в СЦК заявил аким региона Нариман Турегалиев.

– По итогам прошлого года объем загрязняющих веществ на территории области составил всего 1,5%. Результат признан одним из лучших в рес­публике, – констатировал он.

Как выяснилось, 16 крупнейших источников загрязняющих веществ на Карачаганакском месторождении были оснащены системами автоматического мониторинга. В период с 2024 по 2028 год запланирована реконструкция канализационных очистных сооружений в Уральске и Аксае. Данные меры также будут способствовать стабилизации экологической ситуации.

В регионе достигнут, кроме того, устойчивый рост в основных отраслях экономики. По итогам 9 месяцев 2022 года объем валового регионального продукта вырос на 1,3% и составил 2 трлн 876 млрд тенге.

– По объему валового регио­нального продукта область занимает шестое место по рес­публике, – отметил Нариман Турегалиев.

В ЗКО активно привлекаются инвестиции, в том чис­ле иностранные. В целях диверсификации экономики сформирован пул из 111 инвестиционных проектов на 5 тыс. рабочих мест общей стоимостью 1,9 трлн тенге. В 2023 году планируется запус­тить 54 проекта и создать 1 300 рабочих мест.

В целях снижения импортозависимости, развития производства продуктов питания и обеспечения населения продовольственными товарами тоже ведется системная работа. В частности, планируется строительство молочно-товарной фермы, овощехранилища, увеличивается площадь орошаемых земель.

В текущем году благодаря поддержке Правительства в Западно-Казахстанской облас­ти планируется отремонтировать 570 км дорог на сумму 74 млрд тенге. Данный показатель превышает в два раза прошлогодние результаты. Особое внимание уделяется автомобильным дорогам республиканского значения.

Запланирован капитальный ремонт автодорог Казталов – Жанибек – граница РФ (145 км) и Өнеге – Бисен – Сайқын (100 км) протяженнос­тью 245 км. Также ведутся работы на двух участках автодороги Подстепное – Федоровка – граница РФ протяженностью 144 км.

Что касается местных дорог, то в текущем году планируется отремонтировать 332 км на сумму 27 млрд тенге.

– В результате по итогам года имеется возможность довести долю местных автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоя­нии до 52%, – сообщил аким региона.

Износ электросетей в облас­ти превышает 82%. Для его снижения предусмотрены работы по модернизации на сумму около 20 млрд тенге, планируется замена 2 тыс. км линий.

Также в регионе активно идет строительство. В конце текущего года будут введены в эксплуатацию 30 жилых домов (893 квартиры) и 18 школ.