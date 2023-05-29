Есть чем похвалиться Свежий выпуск 29 мая 2023 г. 6:00 0 Алла Серикбаева Западно-Казахстанская область – один из экологически благополучных регионов страны. Об этом на пресс-конференции в СЦК заявил аким региона Нариман Турегалиев. – По итогам прошлого года объем загрязняющих веществ на территории области составил всего 1,5%. Результат признан одним из лучших в республике, – констатировал он. Как выяснилось, 16 крупнейших источников загрязняющих веществ на Карачаганакском месторождении были оснащены системами автоматического мониторинга. В период с 2024 по 2028 год запланирована реконструкция канализационных очистных сооружений в Уральске и Аксае. Данные меры также будут способствовать стабилизации экологической ситуации. В регионе достигнут, кроме того, устойчивый рост в основных отраслях экономики. По итогам 9 месяцев 2022 года объем валового регионального продукта вырос на 1,3% и составил 2 трлн 876 млрд тенге. – По объему валового регионального продукта область занимает шестое место по республике, – отметил Нариман Турегалиев. В ЗКО активно привлекаются инвестиции, в том числе иностранные. В целях диверсификации экономики сформирован пул из 111 инвестиционных проектов на 5 тыс. рабочих мест общей стоимостью 1,9 трлн тенге. В 2023 году планируется запустить 54 проекта и создать 1 300 рабочих мест. В целях снижения импортозависимости, развития производства продуктов питания и обеспечения населения продовольственными товарами тоже ведется системная работа. В частности, планируется строительство молочно-товарной фермы, овощехранилища, увеличивается площадь орошаемых земель. В текущем году благодаря поддержке Правительства в Западно-Казахстанской области планируется отремонтировать 570 км дорог на сумму 74 млрд тенге. Данный показатель превышает в два раза прошлогодние результаты. Особое внимание уделяется автомобильным дорогам республиканского значения. Запланирован капитальный ремонт автодорог Казталов – Жанибек – граница РФ (145 км) и Өнеге – Бисен – Сайқын (100 км) протяженностью 245 км. Также ведутся работы на двух участках автодороги Подстепное – Федоровка – граница РФ протяженностью 144 км. Что касается местных дорог, то в текущем году планируется отремонтировать 332 км на сумму 27 млрд тенге. – В результате по итогам года имеется возможность довести долю местных автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 52%, – сообщил аким региона. Износ электросетей в области превышает 82%. Для его снижения предусмотрены работы по модернизации на сумму около 20 млрд тенге, планируется замена 2 тыс. км линий. Также в регионе активно идет строительство. В конце текущего года будут введены в эксплуатацию 30 жилых домов (893 квартиры) и 18 школ. #ВКО #экология #окружающая среда #регион