Есть ли дефицит парацетамола в Казахстане, ответила глава Минздрава

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Журналисты отметили, что из регионов поступает информация о нехватке парацетамола, и спросили, есть ли дефицит данного препарата в Казахстане.

«В стране на сегодня нет дефицита парацетамола. На сегодня во всех аптеках через комитет (медицинского и фармацевтического контроля – прим. ред.) следим за количеством парацетамола и содержащих парацетамол лекарств. Их количества в стране достаточно. Эта ваша информация, могу сказать, недостоверная», – ответила в кулуарах коллегии ведомства Ажар Гиният.