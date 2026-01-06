Для того чтобы поддержать таланты юных музыкантов из сел, в прошлом году придумали такой формат, как лагерь-марафон Music Camp. Школьники, занимающиеся музыкой и пением в районных и сельских организациях образования, на каникулах приезжают в Павлодар, чтобы на несколько дней погрузиться в творчество. Здесь они живут на базе музыкальной школы-интерната, посещают уникальные мастер-классы от ведущих педагогов, получают индивидуальные занятия, участвуют в групповой работе и, конечно, готовятся к итоговому концерту.

– Наш девиз – «Музыка объединяет таланты!». Цель проекта вполне очевидна – создать образовательную и вдохновляющую среду для юных музыкантов из сельских районов в период зимних каникул. Детям и сопровождающим предоставляют общежитие. Все занятия проводят бесплатно. Такой формат позволяет участникам погрузиться в атмосферу профессионального музыкального образования, дает возможность для обмена опытом и творческого рос­та, – говорит заместитель руководителя школы-интерната Шынар Трушева.

Но если в прошлом году участников приходилось, что называется, зазывать и уговаривать, то в этот раз желающих было много – дети приехали из Аксу, Актогайского, Успенского, Железинского, Майского, Баянаульского районов, а также районов Аккулы и Теренколь. Все они заранее записывались в лагерь, выбирали для себя педагогов и мастер-классы. А проводили их около 20 сотрудников музколледжа, например, такие опытные педагоги с многолетним стажем, как Толкын Баубусынова, Айнур Канаева, Яна Касьян, Марго Колаян, Венера Халимон. В том числе благодаря этим людям учащиеся и выпускники комплекса стали голосом Павлодарской области, коллективы и солисты – основными участниками главных музыкальных событий в жизни региона и страны. Здесь воспитали целую плеяду победителей различных творческих конкурсов, что уж говорить о том, что музколледж – это главный поставщик кадров для сильнейших музыкальных коллективов области, включая филармонию им. Исы Байзакова.

Неудивительно, что ребята из сельских районов с нетерпением ждали возможности познакомиться с работой музыкального комплекса – побывать в одном из лучших акустических концертных залов области, сыграть на музыкальных инструментах ведущих европейских фирм, ознакомиться с богатейшими фондами специализированной библиотеки и аудиотеки, посетить уроки в трех мультимедийных классах.

После завершения лагеря участники проекта делились впечатлениями и благодарили организаторов за такой полезный формат. Например, педагог из школы искусств Актогая Айдана Кайржанова подчеркнула, что ее подопечные уехали с большим багажом знаний, педагог из музыкальной школы Теренколя Жанна Стручалина отметила, что такой обучающий марафон – это новый опыт не только для детей, но и для учителей, приехавших с ними. Но самое важное, что Music Camp стал местом, где сбываются мечты юных талантов. Вот лишь один пример: участник лагеря Алишер Аскаров, приехавший из района Аккулы, признался – давно мечтал сыграть на рояле на главной сцене музколледжа. Во время экскурсии по учебному заведению скромно попросил об этом, и разве могли ему отказать?