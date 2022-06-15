Есть у столицы пояс. Продовольственный

По соседству с «северными» дарами красуется ряд полосатых арбузов с юга. Интересуемся географией их происхождения. Торговец объясняет, что они не из Шымкента, как ожидалось, а из более южного и жаркого регио­на – Сурхандарьинской области (граничит с Афганистаном) Узбеки­стана. Цены на начало лета вполне сходные – 400 тенге за кило

Отлично сохранился, что не могут не отметить покупатели. Кило картофеля стоит 280 тенге, моркови – 260 и 300 (мытой), капусты – 250, лука – 260, свеклы – 300 тенге. Оказалось, все это выращено фермерами Павлодарской области, там же и хранилось до недавнего времени.

…Субботний погожий день. Шумит многолюдная ярмарка, манят изобилием торговые ряды. Сразу у входа видим на прилавке картофель, морковь, лук, свеклу и капусту. Видно, что дары земли урожая прошлого года. Торговцы – молодые люди объясняют: действительно товар привезен из овощехранилища, куда его заложили еще минувшей осенью.

Поэтому, работая над этим материалом, мы отправились на ярмарку, что развернулась в Есильском районе столицы. Аналогичные сегодня действуют в еще двух точках города – в Алматинском и Сарыаркинском районах.

Неким «срезом» ситуации с продовольствием в главном городе страны выступают сельскохозяйственные ярмарки, где наглядно видно, что выращивается на наших нивах, откуда товар завозится и по какой цене продается народу.

Граждане республики вправе рассчитывать на обеспечение своей безопасности в самых различных сферах. И продовольственная безопасность среди прочих стоит на первом месте, ибо нет ничего важнее хлеба насущного на столе.

Далее идут рыбные прилавки, где разложены свежие караси и сазаны. Первые продаются по 700 тенге за кило, вторые – по 1 400. Выловили рыбу, по словам торговца, из Коргалжынского водохранилища Акмолинской области.

Оживленно у прилавка с соч­ной спелой ягодой. Оказалось, клубника, черешня, урюк – из Кыргызстана. Отпускаются, соответственно, по 110, 2 300 и 1 200 тенге за килограмм. Из еще одной соседней южной рес­публики – Узбекистана – привезли к нам огурцы (380 тенге за кило), персики (850), абрикосы (900), черешню (1 900). Из нашей Алматинской области – яблоки (900) и урюк (1 200 тенге).

Как всегда, соседняя со столицей Акмолинская область радует своим продовольствием: сыром (2 500 тенге за кило), маслом сливочным (3 000), куриным мясом (1 300) и куртом (2 500).

Золотистым медом (2 500 тенге за кило) «отметился» на ярмарке дальний Катон-Карагай, что в Восточном Казахстане.

Человеческий ресурс

Главными лицами, человеческим ресурсом, от которого зависит наполненность прилавков магазинов, остаются труженики сельской нивы – фермеры, работники цехов, выпускающих пищевые продукты и полуфабрикаты. Их неутомимыми усилиями и формируется продовольственная безопасность наших городов и сел, страны в целом. Как эти люди пришли в бизнес, оправдался ли сделанный в свое время выбор? Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы побывали в ряде хозяйств, опоясывающих столицу.

Первая остановка на пути – село Нурлы, что в Целиноградском районе Акмолинской области, где находится ИП «Моя ферма», принадлежащая супругам Кожентаевым.

Глава семейства Куаныш рассказывает, что до фермерской стези был работником правоохранительных органов, проживал с семьей в столице. Однажды он принял решение круто все поменять в жизни: вернулся в село, чтобы открыть птицеферму. Минуло три года – и теперь «Моя ферма» ежедневно поставляет в торговую сеть столицы 100–150 килограммов куриного мяса.

Еще одним направлением семейного бизнеса в рамках продовольственного пояса стало обеспечение города молочной продукцией. Куаныш Кожентаев предложил местным фермерам, которые имеют свои молочные стада, стабильный закуп их продукции по приемлемым ценам. В итоге четыре фермерских хозяйства из Нурлы стали партнерами ИП «Моя ферма». Ежедневно они сдают предпринимателю до 1 200 литров молока, которое перерабатывается в цехе и уже в виде упакованного айрана, йогурта, творога и молока отправляется опять же в торговые сети Нур-Султана.

– Продукция, которой мы торгуем в столице, экологически чистая и натуральная, – говорит Куаныш Кожентаев. – Покупатели это ценят. Кроме получения прибыли, у нас есть еще один мотив – осознание востребованности дела, которым сейчас занимаемся.

Еще один адрес, откуда ежедневно отправляют провизию для горожан, – село Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области. Оно всего в 30 километрах от столицы, а потому стало площадкой для целого ряда малых предприятий, составляю­щих продовольственный пояс главного города страны. Некоторые из них перебрались сюда, чтобы развернуть производство без череды обязательных ограничений в условиях мегаполиса и нарастить объемы, включить в дело весь свой потенциал.

ИП «Лисман» из их числа, на продовольственном рынке мегаполиса он далеко не новичок. В ассортименте предприятия – пельмени с говяжьей, куриной, смешанной начинками, а также манты. Благодаря качеству ингредиентов продукция пользуется у горожан стабильным спросом.

Как рассказал директор ИП Роман Лисман, на строительство цеха ушли годы. Пришлось брать кредиты в фонде развития предпринимательства «Даму», подспорьем стали и субсидии от государства. В итоге цех получился, как и мечталось, просторным, светлым, оснащенным современным высокопроизводительным оборудованием.

Стоит отметить, что весь персонал цеха – порядка 20 человек. Они обеспечены бесплатным обедом. Важный момент: основная часть работников – жители села. В общем, проект с переселением бизнеса в сельскую местность смог соединить интересы этого бизнеса и местных жителей.

Кстати, пригородный Бозайгыр стал площадкой еще для двух работающих на продовольственный пояс столицы производств – мукомольного завода и молочно-товарной фермы.

Обеспечивать бесперебойно

Программа по формированию и дальнейшему развитию продовольственного пояса была утверж­дена на период 2018–2023 годов. В зону охвата вошли 17 районов Акмолинской и четыре – Карагандинской области, наиболее близкие к мегаполису.

Главная задача созданной городскими властями системы состояла в том, чтобы «закрыть» потребность столицы по 19 видам продуктов питания. Напомним, в этот перечень входят мука пшеничная первого сорта; хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой); рожки (весовые); крупа гречневая (ядрица, весовая); рис шлифованный (круг­лозерный, весовой); картофель; морковь столовая; лук репчатый; капуста белокочанная; сахар белый – сахар-песок; масло подсолнечное; говядина (лопаточно-грудная часть с костями); мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью); молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке; кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке; масло сливочное (несоленое, не менее 72,5% жирности, без наполнителей и растительных жиров; яйцо куриное (1-й категории); соль поваренная пищевая (кроме «Экстра»); творог 5–9% жирности.

По информации начальника отдела продовольственной безо­пасности столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Руслана Идрисова, по овощной группе товаров существует сезонность поставок. Те, что входят в обязательную социальную группу, выращиваются в названных, относящихся к северным, областях страны. Собранный урожай картофеля, лука, свеклы, моркови и капус­ты закладывается на хранение и уже в течение зимне-весеннего периода отпускается в торговую сеть. Таким образом, «подпитка» Нур-Султана из овощехранилищ осуществляется до того, как созреет и успеет проделать путь с поля до прилавка новый урожай.

– В этом году мы смогли заключить меморандумы с овощеводами юга Казахстана, из Туркестанской и Жамбылской областей, – говорит глава отдела продовольственной безопасности города.

Эта мера оправдала себя и дала положительные результаты. На рынках и в других торговых точках появились свежие овощи, фрукты и ягоды. Самостоятельно обеспечивает свои потребности столица в хлебобулочных изделиях, муке, макаронах и колбасах. Кроме овощей из социального спис­ка город получает ряд молочных изделий из Акмолинской, Костанайской и Карагандинской областей. Куриное яйцо идет к нам из Акмолинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей.

Только за 2021 год в столицу было поставлено 416 тыс. тонн продуктов из социального спис­ка. В том числе 120,4 тыс. тонн «молочки», 50,7 тыс. тонн мяса, 6,2 тыс. тонн масла и масложировой продукции, 24 млн 700 тыс. штук куриных яиц.

Стоит сказать, что существуют научно обоснованные, физиологические нормы питания человека. По информации Руслана Идрисова, они закреплены в соответствующем нормативно-правовом документе, имеющем силу на территории Казахстана. К примеру, пшенично-ржаного хлеба один взрослый человек съедает в течение года не менее 42 кг. На долю только пшеничных изделий приходится 28 кг. Если масштабировать этот показатель до уровня города, то его жителям ежегодно понадобится 35 тыс. тонн хлеба.

Ассортимент радует, а цены – нет

Что же делается столичными властями для улучшения ситуа­ции с продуктовой обеспеченнос­тью горожан и для снижения цен? Кроме уже наработанных цепочек поставок в рамках продовольственного пояса, ведется поиск новых решений.

В настоящее время по программе ГЧП уже ведется строительство трех новых оптово-розничных центров (ОРЦ) с общей площадью 50 тыс. квадратных метров. Близится к завершению строительство двух тепличных комплексов. Они смогут выдавать ежегодно до 10 тыс. тонн различных овощей. В целом получили добро восемь проектов в рамках ГЧП на общую сумму 37 млрд тенге.

Чтобы продовольственный пояс мегаполиса был еще надежнее и щедрее, предпринимаются и другие шаги. В их числе – оказание помощи хозяйствам в закупе дизтоплива, семян и запчастей для проведения весенней посевной. Ответным шагом фермера становится отпуск выращенной продукции по оговоренным с городом ценам.

К настоящему времени заключено 25 таких договоров. В их числе шесть – на форвардные закупки продукции. Последняя продается в торговых сетях столицы по ценам ниже рыночных. В целом подобных торговых точек сейчас насчитывается 160.

Повлиять на цены призвано и проведение сельскохозяйственных ярмарок. Еще раз напомним: по субботам и воскресеньям они работают в трех точках города. Когда этот материал готовился к печати, стало известно, что открылся еще один аналогичный рынок в Есильском районе.

В сентябре в столицу со своей продукцией из различных регио­нов страны станут приезжать фермеры. Их продукты всегда на 10–15% дешевле рыночных. Горожанам по душе такие раздольные осенние базары, и они стараются впрок на них закупиться. Только в минувшем 2021 году прошла 21 такая ярмарка. В целом на них было продано до 5 тыс. тонн свежей продукции из регионов.

Справедливости ради стоит сказать, что полки и витрины продуктовых торговых точек столицы никогда не бывают пустыми и готовы удовлетворить, кажется, любой, даже самый взыскательный, вкус покупателя. Со времени обретения статуса столицы Нур-Султан успел обзавестись большим числом крупных торговых центров, широкой сетью магазинов, что позволяет снять вопрос доступности продуктов питания для горожан с повестки дня.

Впрочем, назвать идиллической нынешнюю ситуацию все же сложно: перебои по тем или иным видам продуктовой номенклатуры случаются. Взять тот же дефицит сахара, который «поднял на дыбы» всю городскую торговлю и ответственных чиновников. Или взлеты цен на отдельные виды продуктов, бьющие прямой наводкой по социальному самочувствию людей, их настроению.

Потому горожане со средним и малым достатком озабочены не ассортиментом прилавков, а ценами, за которыми не поспевают зарплата и пенсии. В этих условиях свое слово также призван сказать продовольственный пояс столицы. Потенциал его вов­се не исчерпан, его еще предстоит раскрыть в полной мере.