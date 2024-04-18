«Эта кровь не Салтанат, а моя»: Бишимбаев прокомментировал фото от домработницы

Фото: Kazpravda.kz

В Астане продолжается рассмотрение резонансного дела об убийстве Салтанат Нукеновой.

Ее гражданский муж Куандык Бишимбаев обвиняется в убийстве с особой жестокостью, а также в истязании. Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления и недонесении о тяжком преступлении.

Сегодня гособвинитель Саяхат Нурбеков зачитал сообщение в телефоне Байжанова от контакта «Гульшара апай» – уборщицы, которая отмывала квартиру Бишимбаева от крови.

Сообщение от 18 марта сопровождалось фотографией комнаты.

«Все моем, все в крови, это кажется комната Карима. Туда зачем пошел, интересно. Матрас отмывали, как могли. Потом перевернули и положили, потом посмотрите, ковры нужно сдать в химчистку», написала она.

Байжанов ответил, что не помнит, зачем уборщица поделилась фотографией. Бишимбаев пояснил, что это фото после ссоры от 9 марта, женщина убиралась 10-11 марта.

«Эта кровь не Салтанат, а моя. Была разбита посуда, стекло, я утром наступил, порезался сильно, в комнате Карима я ночевал, и там на ковре кровь», – пояснил он.

Гособвинитель попросил уточнить, откуда кровь на стене на уровне 2 метров.

«Это перевернутая банка с мороженым», – в свою очередь пояснил Бишимбаев.

Кроме того, в зале суда зачитали сообщение от администратора ресторана от 9 ноября Карлыгаш в 8:18 часов.

«Недоброе утро. Ребятам не дали доработать, шеф там буянил, випку перевернул вверх дном…», – писала администратор.

Далее воспроизвели аудиосообщение от администратора ресторана BAU 9 ноября 9:24 часов.

«Здравствуйте, он не доделал, потому что (Бишимбаев – прим. авт.) буянил, он к ним придирался, ночью их выпроводили, потом опять оказывается пришел, первый VIP-зал перевернул вверх дном, жену избивал, через кухню заходил, всю посуду разбил, чуть дверь не разбил стеклянную, не знаю, Бахытжан надо что-то с этим делать. Пусть пока не приезжает вообще на работу, спокойно работать», – писала администратор Карлыгаш.

Гособвинитель также обнаружил ряд фотографий дверей, мебели с повреждениями, которые Байжанов должен был устранять. По словам Байжанова, «всем понятно было, что это делает Бишимбаев».

Подсудимый Бишимбаев пояснил, что стол на фото повредил Айтбек Амангельды клюшкой от гольфа, когда ворвался к нему в квартиру. Однако потерпевший опроверг эти слова.

«У нас была драка, но стол я не ломал», – ответил Амангельды.

Напомним, ранее брат Нукеновой получил фото сестры с синяками, после чего он решил поехать в дом Бишимбаевых.