Фото: пресс-служба НОК РК

Мужская команда Казахстана по фристайл-акробатике завершила выступление на этапе Кубка Европы в Руке (Финляндия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Во второй день соревнований на старт вышли три спортсмена РК.

В итоге Роман Погосян стал 11-м, Максим Попов финишировал 16-м, а Амирлан Каримбаев - 17-м.

Победу одержал канадец Габриэль Дион. Второе место осталось за Эллиотом Премье (Канада). Андрин Лабер (Швейцария) завоевал "бронзу".