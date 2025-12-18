Этап Кубка Европы по фристайл-акробатике: результаты команды Казахстана
Мужская команда Казахстана по фристайл-акробатике завершила выступление на этапе Кубка Европы в Руке (Финляндия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Во второй день соревнований на старт вышли три спортсмена РК.
В итоге Роман Погосян стал 11-м, Максим Попов финишировал 16-м, а Амирлан Каримбаев - 17-м.
Победу одержал канадец Габриэль Дион. Второе место осталось за Эллиотом Премье (Канада). Андрин Лабер (Швейцария) завоевал "бронзу".